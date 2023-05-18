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Общество18 мая 2023 8:10

В ДК Россия Саратова состоялся концерт «В кругу друзей»

В Саратове прошел концерт с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
Наталия Калинина
Концерт "В кругу друзей"

Концерт "В кругу друзей"

17 мая в Саратове в ДК Россия состоялся концерт "В кругу друзей", на котором выступили дети с ограниченными возможностями.

На мероприятии присутствовали министр культуры Саратовской области Наталия Юрьевна Щелканова и директор ДК Россия, инициатор творческого объединения "Дорога к счастью" Ольга Петровна Сынкина.

Концерт "В кругу друзей"

Концерт "В кругу друзей"

Торжественное начало включило награждение детей, имеющих нарушения здоровья, родителей и организаций, активно участвующих в их жизни.

Концерт позволил проявить ребятам свои творческие способности. Со сцены звучали песни, стихи, исполнялись танцы, а также ребятами вместе с руководителем был представлен театральный номер.

В мероприятии участвовали и родители детей, которые их поддерживали и даже выступали в номерах. На концерте чувствовалась поддержка зала и кураторов.

Важно отметить, что это не просто мероприятие, а возможность для ребят рассказать о себе, своих достижениях и талантах другим, которые бы услышали их и поняли.

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