В Саратове общественные деятели провели обсуждение вопросов патриотического воспитания молодежи

Источник: МинИнформ64 Z

В Музее боевой и трудовой славы состоялось обсуждение общественниками вопросов о применяемых практиках к формированию молодежной среды.

В рамках расширенного заседания комиссии по территориальному развитию и вопросам местного самоуправления региональной Общественной палаты, председателем которого выступила Людмила Жуковская, в Музее боевой и трудовой славы состоялось обсуждение общественниками вопросов патриотического воспитания молодежи.

Кроме этого, общественные деятели обратили внимание на реализацию региональных проектов и программ, осуществление контроля за ними, а также поделились свои опытом.

О своих практиках участия Общественных советов в патриотическом воспитании молодежи рассказали представители двух районов: Аткарский и Ивантеевский. Людмила Жуковская поделилась тем, как осуществляется реализация медиапроекта «Нас выбрало время», который призван к обобщению практик работы муниципальных образований по развитию патриотизма в молодежной среде.

Присутствующие представители от Балаковского и Новоузенского районов презентовали практики участия Общественных советов в региональных проектах и программах. Об осуществляемом контроле рассказали представители министерства транспорта и дорожного хозяйства и министерства строительства и ЖКХ.

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