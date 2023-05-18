Саратовская область подготовили 643 проекта для форума «Сильные идеи для нового времени»

Источник: МинИнформ64 Z

Саратовская область подала 643 проекта на форум «Сильные идеи для нового времени», став одной из самых активных по подаче идей.

Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов предоставляют возможности каждому жителю представить свой продукт, найти поддержку и партнеров для развития своих идей, а также стать участником положительных изменения в России.

В рамках мероприятия действуют следующие направления: Национальная социальная инициатива; Национальная технологическая инициатива; Национальная кадровая инициатива; Национальная экологическая инициатива; Предпринимательство; Цифровые сервисы.

По итогам отбора 100 лучших проектов будут представлены главе государства на следующем этапе форума в очном формате летом 2023 года.

Всего от 14 муниципалитетов было отправлено 58 заявок на конкурс брендов, составив следующее соотношение:

«Продовольственные товары» – 21;

«Потребительские товары» – 23;

«Креативные технологии» – 5;

«Высокие технологии» – 4;

«Информационные технологии» – 4;

«Другое» – 1.

«В текущей ситуации, когда идет перестройка логистических цепочек, как никогда важна поддержка местного бизнеса. Сейчас, когда на рынке появились свободные ниши, особенно важно поддержать отечественные бренды. Поэтому данный конкурс является дополнительным инструментом продвижения нашего регионального бизнеса, который не требует больших усилий для его использования», - рассказал министр.

Подача заявок для участия в форуме осуществляется до 21 мая 2023 года на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.