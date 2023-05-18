Рисунок Саратовской художницы станет коллекционной открыткой к 9 Мая

Фрагмент рисунка

Рисунок, представленный Саратовской художницей на международном конкурсе «Открытка Победы», занял первое место и теперь станет коллекционной открыткой к 9 Мая. Талантливая девушка Нефедова Дана поделилась своей работой под названием «Преемственность поколений», получив статус лауреата в возрастной категории 15-17 лет.

Всего было выбрано 40 победителей в рамках пяти возрастных категорий. Выбранные профессиональным жюри 15 работ станут уже частью коллекционной серии праздничных открыток. Участникам мероприятия будут вручены сертификаты, а победителей наградят призами партнеров и набором коллекционных открыток.

фото: Пресс-служба "Музея Победы".

Ознакомиться с работами победителей можно на сайте Музей Победы. Желающим предоставляется возможность посетить виртуальную выставку, состоящую из 21 тысячи открыток памяти. В конкурсе приняли участие почти все регионы России, а также зарубежные страны.

«Тысячи конкурсантов отразили историю трудного пути к Великой Победе и торжество долгожданного дня в поздравительных открытках к 9 мая. Юные творцы и опытные художники нарисовали в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют», - отметили в Музее Победы.

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