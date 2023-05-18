В Саратовской области стартовало открытие десятого, юбилейного лагеря «Туриада-2023»

Открытие "Туриада-2023"

В Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» 15 мая состоялось открытие спортивно-туристского лагеря. «Туриада». Мероприятие проводится десятый раз и носит гордое звание «Юбилейной». Проект реализуется под руководством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Туриада» – это ежегодное мероприятие спортивно-туристского лагеря, которое проводится во второй половине мая. Целью соревнований является формирование позитивного отношения к занятию спортом и здоровому образу жизни.

Всего в этом году планируется около 700 участников, среди которых победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по туристическим специальностям, профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Кроме представителей регионов Приволжского федерального округа, в соревновании примут участие и иностранные спортсмены из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Программа лагеря обещает быть насыщенной для участников и впечатляющей для зрителей. Соревнования будут проходить на нескольких видах дистанций: велосипедная (личное и командное первенство), водная (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходная (личное и командное первенство). Дополнительным конкурсом для спортсменов станет «туристический маршрут». Его победитель получит грант, размер которого составит 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура по маршруту-победителю конкурса.

Для школьных групп в рамках лагеря будут подведены итоги конкурса турпоходов под руководством педагогов. Общий зачет мероприятия составят результаты Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, которые проходили в марте 2023 года в Йошкар-Оле в Республике Марий Эл.

Культурно-познавательная программа будет представлена видеоконкурсом «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональным конкурсом авторской песни «Музыка сердец», конкурсом туристских презентаций и конкурсом знаний о туризме. Выносить решения и оценивать участников будут специалисты туризма, имеющие всероссийский уровень, а также представители органов власти регионов Приволжского федерального округа.

Закрытие «Туриады» пройдет 18 мая. В торжественном мероприятии примут участие участием полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Программа завершения будет состоять из проведения эстафет и презентации маршрутов от команд-победителей конкурса «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО». Одна командная спортивно-туристская эстафета пройдет на пешеходной дистанции, по результатам который победители получат Кубок ПФО, другая – командная смешанная эстафета «Кубок Дружбы», в которой примут участие зарубежные делегации.

Особой значимостью спортивно-туристского лагеря «Туриада» является формирование ценностей спорта, патриотизма у молодого поколения. Мероприятие, выявляя лучших спортсменов, показывает пример и приобщает к здоровому и спортивному образу жизни и мысли!

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