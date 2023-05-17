В Саратове провели семинар для будущих членов фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

фото: телеграм-канал Натальи Трошиной

Сегодня, 17 мая, в рамках программы повышения квалификации «Социальный координатор» в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина выступила перед будущими специалистами Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Саратов принял на своей площадке участников программы еще из трех субъектов РФ – Пензенской, Самарской, Ульяновской областей.

Фонд создан по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Его главной функцией является персональное, адресное сопровождение каждого участника специальной военной операции и членов его семьи. Филиал Фонда начнет свою работу уже в ближайшие недели, а сейчас проходит обучение тех людей, которые будут в нем работать.

Ключевые направления работы Фонда – содействие в медицинской реабилитации, социальной адаптации участников спецоперации и последующей профессиональной переподготовке, решение проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи участников СВО и военнослужащих, вовлечение ветеранов в общественную деятельность и воспитательную работу.

По словам министра, подготовленный совместно с Ангелиной Беловицкой и Александром Шугаевым образовательный модуль был посвящен работе с волонтерскими, ветеранскими и военно-патриотическими организациями, возможностям задействования ресурсов благотворительных фондов и грантовых конкурсов в целях оказания социальной поддержки, а также задачам информационного сопровождения своей деятельности.

Трошина рассказала участникам программы об использования площадки Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-патриотических объединений при министерстве внутренней политики и общественных отношений области, в который входят представители 40 общественных организаций. Институциональная база для работы с ветеранским сообществом в регионе также представлена профильной комиссией Общественной палаты области по патриотизму, добровольчеству и делам ветеранов (возглавляет Сергей Авезниязов) и созданным в начале 2023 года парламентским комитетом по делам ветеранов, который возглавил Герой России Александр Янклович. Оба хорошо знают проблематику ветеранского сообщества, активно участвуют в организации сбора, отправки грузов в зону СВО, поддержке семей военнослужащих.

Кроме того, особое внимание министр уделила примерам проектов общественных организаций, ориентированных на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей. О практике межведомственной оперативной работы с обращениями членов семей участников СВО, военнослужащих рассказали вместе с руководителем «Комитета семей воинов Отечества» Екатериной Васинкиной, которая также проходит подготовку по направлению «социальный координатор».