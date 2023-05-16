Ученые из саратовского вуза разработали экспресс-тест для выявления сердечной недостаточности

фото: пресс-служба СГУ

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали экспресс-тест, позволяющий оперативно выявить сердечную недостаточность. Как рассказали деятели науки, преимущество методики перед существующими методами диагностики — простота использования и и возможность применения как дома, так и в карете скорой помощи.

Сердечная недостаточность — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей. Сердце не может обеспечить метаболические потребности организма из-за нарушения насосной функции либо делает это за счет повышения конечно-диастолического давления в желудочках.

Сердечную недостаточность сложно распознать из-за схожести симптомов с другими заболеваниями, например, с болезнями легких. Для подтверждения диагноза традиционно используют инструментальную электрокардиографию. Ученые разработали метод для ускорения диагностики, используя иммунохимический тест. Капля крови наносится на тест-полоску и подсвечивается ультрафиолетовым излучением

— При сердечной недостаточности в крови повышается уровень натрийуретического гормона (NT-proBNP). Он образуется в левом желудочке сердца и используется в качестве биомаркера для диагностики сердечной недостаточности и других сердечных дисфункций. Обнаружить его можно с помощью иммунохимического теста-метода за счет присоединения чувствительного к гормону антитела с сигнальной системой в виде флуоресцентной квантовой точки. Поэтому для получения результата необходимо по истечении 15 минут подсветить тест ультрафиолетовой лампочкой, – рассказала старший научный сотрудник Лаборатории неорганической химии СГУ Ольга Горячева.

После подсвечивания теста на нем проявляются полоски. У здорового пациента первая полоска всегда будет видна, а вот её отсутствие свидетельствует о наличии критического содержания NT-proBNP в крови пациента и, следовательно, сердечной недостаточности. Вторая полоса – контрольная, она свидетельствует о работоспособности самого теста.

Иммунохимический тест-метод для определения сердечной недостаточности разработан учеными СГУ имени Н.Г. Чернышевского совместно с Национальным институтом исследований в области гигиены окружающей среды (Бхопал. Индия).

Исследование проводилось в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Наука и университеты») и проекта Российского научного Фонда (№ 21-73-10046).