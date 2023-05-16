Тюрьма Николая Вавилова в Саратове стала памятником архитектуры

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Корпуса СИЗО № 1, расположенные по адресу ул. Кутякова, д. 105, внесены в единый реестр объектов культурного наследия на территории Саратовской области.

В их числе: «Здание арестантских рот», сооруженное в 1855 году; «Здание одиночного заключения, где содержался Николай Вавилов», 1903-1908 годов постройки.

Выдающийся генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, общественный и государственный деятель прожил в тюремных застенках недолго - с октября 1941 года по январь 1943 года.

Николай Иванович был арестован в 1940 году по ложному доносу и незаконно обвинен во вредительстве и связях с оппозиционными политическими группами. В 1941 году его осудили по статьям УК СССР 58-1, 58-6, 58-11 (вредительство, помощь буржуазным организациям, подготовка или недонесение о готовящихся преступлениях) и приговорен к расстрелу. Высшую меру пресечения заменили 20-летним тюремным сроком.

Умер великий биолог в годы Великой Отечественной войны в саратовской тюрьме. Причиной смерти стали упадок сердечной деятельности, острая злокачественная пневмония и пеллагра — болезнь, вызванная абсолютным истощением.

В 1955 году Вавилов был посмертно реабилитирован как жертва Сталинских репрессий в рамках кампании по развенчанию «культа личности», инициированной Никитой Хрущевым.

В ХХ веке в саратовском СИЗО побывали известные личности: микробиолог, один из основоположников отечественной иммунологии Оскар Гартох; философ Иван Луппол; один из пионеров психоанализа Иван Ермаков. В наше время в СИЗО № 1 почти год отсидел скандально известный писатель Эдуард Лимонов.