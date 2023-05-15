Саратовская делегация скоро приступит к участию в юбилейной «Туриаде – 2023»

Фото: Время Саратовское Z

Сегодня вечером, 15 мая, в Хвалынске состоится торжественное открытие лагеря «Туриада – 2023». Саратовская область принимает спортивно-туристический лагерь уже в 10й раз.

На мероприятие съедутся спортсмены со всех регионов ПФО, а также команды из Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. На территории горнолыжного курорта «Хвалынский» будет разбит традиционный палаточный лагерь.

Десятый юбилейный Спортивно-туристский лагерь «Туриада» пройдет с 15 по 19 мая 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году участниками «Туриады» станут около 700 человек. Это победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

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