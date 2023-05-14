Ночь музеев-2023 в Радищевском музее: выставки, мастер-классы, инсталляции

"Ночь музеев" в Саратове

Через неделю, 20 мая, Саратов традиционно присоединится к Всероссийской акции "Ночь музеев". Жители города с нетерпением готовятся обойти его музейное кольцо. В ответ на это "виновники праздника", полные креатива, не покладая рук работают над созданием программ тематической "Ночи..."

Государственный музей имени А.Н.Радищева уже представил список событий, которыми привлечет саратовцев. Посетителей примут историческое здание на Радищева, 39; новое на Первомайской, 75; Дом Павла Кузнецова на Октябрьской, 56; филиалы в малых городах региона.

Площадь перед историческим зданием по традиции плавно перетечет в Аллею мастеров. Последняя будет функционировать с 18.00 до 22.00. Посмотрев здесь выставку народного творчества, с 18.00 до 19.00 можно послушать музыкальную программу оркестра духовых инструментов учащихся Саратовского областного колледжа искусств "Льется музыка" (автор - Дмитрий Логвиненко). В следующие 10 минут дизайнер Елена Муза и театральная мастерская «Грани» представят творческую коллаборацию "Она написала…" Далее и до 8 вечера публику на площади ждет музыкальный флэшмоб "Художник рисует море". В 20.00 – 21.00 будет представлена музыкальная программа с участием Ансамблей студентов СГК имени Л.В.Собинова «Четыре века духового ансамбля в звучании флейт и труб».

Вход бесплатный

Следующее за ней выступление группы «MonoRain» - "Созерцание" - завершит площадные музейные гуляния.

В самом историческом здании к Ночи музеев приготовлено столько мероприятий разных жанров, что посетителям предстоит сумасшедший выбор. Саратовцы и гости города увидят шедевры коллекции из собрания Радищевского музея. Перед ними предстанет "Блистательный Веджвуд и английская керамика XVIII-XX вв. Декоративно-прикладное искусство". В рамках Года педагога и наставника составлена экспозиция "Ступени мастерства. Живопись, оригинальная и цифровая графика".

Большая роль на этот раз отведена волонтерским экскурсиям. Глазами участников группы «Экскурсоводы» с 18.00 до 23.00 посетители увидят "Наш Радищевский музей". Юные добровольцы из Дворца творчества детей и молодежи имени Олега Табакова с 18.00 до 20.00 расскажут желающим "Историю одного экспоната".

С 22.00 до 23.00 Петровский зал превратится в музыкальную гостиную, в которой выступят ведущие солисты Саратовского академического театра оперы и балета.

С 19.00 до 20.30 вход по билетам будет открыт на авторскую экскурсию по выставке «Световая природа женщины». Ее проведет президент Российской академии художеств Константин Худяков.

Практически в эти же часы пришедшие в Радищевский получат возможность поучаствовать в мастер-классе по созданию мультипликационных сюжетов "Пластилиновая перелепка" (18.00 – 19.00) и по рисованным мультикам (19.00 – 19.50). С 18.00 до 19.30 музейные хранители коллекции декоративно-прикладного искусства "Керамическая яшмовая масса Дж. Веджвуда" расскажут, "Почему англичане пьют чай с молоком". Позже ценители изобразительно искусства смогут ознакомиться с историей и современным состоянием дел художественного училища имени А.П. Боголюбова.

В Радищевском музее

Прикладной характер будут иметь и большинство мероприятий главной музейной Ночи года, местом для которых выбран Гимназический корпус на Первомайской, 75. Свободный вход откроют на квест "Поиск чудес", победители которого получат призы от партнёров Радищевского музея (18.00-20.00). Найдет своих участников и мастер-класс "Умный свет – залог красивых фотографий" (18.15 – 19.00). С семи вечера "Музыкальные чудеса" покажут педагоги и учащиеся Детской школы искусств № 10.

Одной из самых интересных саратовских локаций в тематический вечер является филиал Радищевского музея, Дом Павла Кузнецова на улице Октябрьская, 56.

С 6 вечера и до 23 часов свободно может будет посетить выставку "Сады деда Иллариона" лаборатории №2 «САД».

Приобретенные же билеты станут пропуском в "Сад в стиле – Бохо". На эту тему кузнецовцев натолкнула экспозиция московской художницы Ирины Барягиной, работающей в разных художественных направлениях и техниках, включая авторские.

Также в 18.00 состоится торжественное открытие ее выставки "Фрески времени". Столичная гостья расскажет о том, как формировался ее собственный, оригинальный слить и как родилась идея выставки.

Яркой обещает стать инсталляция "Дефиле в раме". С 18.00 до 23.00 посетители увидят изображенное на заборе Дома воспоминание обо всех самых известных дефиле, шествиях и проходках, изображенных на картинах старых и современных мастеров. Работу создал Николай Аржанов.

В это же время гостям предложат: "Войди в образ". Каждый сможет облачиться в объемное, в человеческий рост платье из джинсовых кусочков и сделать фото на память (втор – Василий Степанов). Перекликается с предыдущей акция "Приходи в старом, уходи в новом".

Саратовский художник Александр Ермилов (Биггимот), преобразит надоевшую и потускневшую одежду желающим пойти на это. В помощь автору - приемы кастомизации.

Гадания поэтические и интеллектуальные, подвижные игры для детей и взрослых, дефиле модной одежды, музыка и угощения в саду Дома Павла Кузнецова - Ночь музеев здесь обещает подарить неизгладимые впечатления.

Филиалы музея имени А.Н.Радищева в городах региона - Энгельсская и Балаковская картинные галереи, Хвалынский художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина - тоже подготовили к Ночи музеев-2023 насыщенную программу. Она в очередной раз подтверждает статус Радищевского музея, который называют "Эрмитажем Поволжья", и отвечает на вопрос, почему жители Поволжья любят свою родину.