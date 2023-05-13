Зампред Правительства РФ Денис Мантуров посетил саратовские предприятия

На заводе КБПА в Саратове
Сегодня, 13 мая, в Саратов с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с Романом Бусаргиным зампред Правительства посетили заводы КБПА и авиаремонтный завод в Энгельсе
Основной целью поездки зампред назвал анализ инвестиционного и научно-технического потенциала региона.
Денис Мантуров посетил саратовские предприятия
- За 6 лет произошли существенные изменения в лучшую сторону. В ходе беседы с руководством предприятия были выявлены самые перспективные направления НИКОР.
Дал задачу своими коллегами рассмотреть заявки по развитию новых интересных направлений. Кроме того, посетили авиационной-ремонтный завод, рассмотрели расширение мощностей, строительство ремонтных корпусов. В этом году объем работ планируется в два раза больше, нежели в прошлом, и этот темп работ сохранится. Все больше вертолетов смогут проходить капитальный ремонт на предприятии.
Завод в Саратове
У промышленности области огромный потенциал, мы видим развитие в направлении радиоэлектронного кластера, - отметил Денис Мантуров.
Мантуров упомянул о важности развития индустриальных парков и использования льготной промышленной ипотеки.
Губернатор Роман Бусаргин ответил на вопросы о том, как регион справляется санкциями.
-Наши предприятия получили более 2 млрд рублей от министерства. Хочу поблагодарить Дениса Валентиновича, что во многом благодаря этим вливаниями смогли преодолеть кризис. Благодаря поддержке федеральных резервов экономика области твердо стоит на ногах, - заключил Бусаргин.