Зампред Правительства РФ Денис Мантуров посетил саратовские предприятия

На заводе КБПА в Саратове

Сегодня, 13 мая, в Саратов с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с Романом Бусаргиным зампред Правительства посетили заводы КБПА и авиаремонтный завод в Энгельсе

Основной целью поездки зампред назвал анализ инвестиционного и научно-технического потенциала региона.

Денис Мантуров посетил саратовские предприятия

- За 6 лет произошли существенные изменения в лучшую сторону. В ходе беседы с руководством предприятия были выявлены самые перспективные направления НИКОР.

Дал задачу своими коллегами рассмотреть заявки по развитию новых интересных направлений. Кроме того, посетили авиационной-ремонтный завод, рассмотрели расширение мощностей, строительство ремонтных корпусов. В этом году объем работ планируется в два раза больше, нежели в прошлом, и этот темп работ сохранится. Все больше вертолетов смогут проходить капитальный ремонт на предприятии.

Завод в Саратове

У промышленности области огромный потенциал, мы видим развитие в направлении радиоэлектронного кластера, - отметил Денис Мантуров.

Мантуров упомянул о важности развития индустриальных парков и использования льготной промышленной ипотеки.

Губернатор Роман Бусаргин ответил на вопросы о том, как регион справляется санкциями.

-Наши предприятия получили более 2 млрд рублей от министерства. Хочу поблагодарить Дениса Валентиновича, что во многом благодаря этим вливаниями смогли преодолеть кризис. Благодаря поддержке федеральных резервов экономика области твердо стоит на ногах, - заключил Бусаргин.