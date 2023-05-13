Саратовские энергетики просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов

Источник: МинИнформ64 Z

Энергетики ПАО «Россети Волга» обращаются к жителям Саратовской области и просят быть более внимательными к электрообъектам, а также сообщать при возникновении возгорания.

В связи с тем, что начался грозовой и пожароопасный период в регионе, особая бдительность требуется к охранным зонам линий электропередачи. Возле данных объектов запрещается поджигать сухую траву и листву, складывать или жечь мусор, оставлять легковоспламеняющиеся и горюче-смазочные предметы или вещества, включая удобрения, лесо- и пиломатериалы. При возгорании возможно повреждение оборудования, что может привести к нестабильности электроснабжения.

О замеченном возгорании рядом с энергообъектами просьба сообщать по телефону единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Звонок является бесплатным, а также доступна услуга анонимного сообщения.

На данный момент с начала пожароопасного сезона отмечено 100 случаев влияния пожаров на функционирование электросетевых объектов в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном, федеральных округах. Энергетики осуществляют регулярный мониторинг обстановки пожарной ситуации, проверяя состояние гравийной засыпки маслоприемников и средства для тушения пожара, а также проводят внеочередные осмотры ЛЭП в наиболее рискованных зонах. В случае необходимости проведения возможных аварийно-восстановительных работ подготовлены готовы 10 тыс. специалистов и 23 тыс. единиц техники.

В районах, которые наиболее подвержены возгоранию, расположены минерализованные полосы вдоль ЛЭП, выполнены работы по опашке территорий подстанций. Чтобы снизить риск низового огня и его распространение проводится расчистка просек ЛЭП.