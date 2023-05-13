«Ребенок умер в больнице»: в Саратовской области два мальчика погибли в результате пожара

Фото: Прокуратура Саратовской области

Сегодня утром, 13 мая, в Аркадакском районе в Саратовской области два маленьких мальчика погибли на пожаре. Проводится доследственная проверка.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, возгорание было зафиксировано в 9:52 в селе Ольшанка. Горел частный дом на улице Центральной. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание в 10:52. В тушении участвовали 2 расчета.

Фото: Прокуратура Саратовской области

Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили в доме тело шестилетнего мальчика. Еще один мальчик четырех лет был срочно доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с ожогами. К сожалению, позже поступила информация, что он скончался.

Как сообщает СУ СК по региону, в момент возгорания дети находились в доме одни. Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту гибели детей. На место происшествия выехал прокурор Аркадакского района Антон Рогожин.