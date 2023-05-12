В пресс-центре «КП-Саратов» общественники рассказали о проблемах семей с детьми

В пресс-центре КП-Саратов 12.05.23

Сегодня, 12 мая, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция, посвященная теме «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» в преддверии международного дня семьи — 15 мая.

В качестве спикеров выступили:

Заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области - Ольга Морозова; Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области - Татьяна Загородняя; заместитель директора Центра социальной помощи семье и детям Саратова - Марина Коровина; заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Саратовской области - Светлана Лукашева, соучредитель и президент Фонда «Добрые Взрослые» — Татьяна Золотарева.

По словам замминистра труда и социальной защиты Ольги Морозовой, социальной поддержке семей с детьми сегодня уделяется особое внимание. На данный момент в Саратовской области проживают 312 тысяч семей, в которых воспитываются более 447 тысяч детей.

— Министерством семьям с детьми выплачивается 24 вида различных денежных пособий, помощь получают почти четверть от общего количества семей в области и более чем на 100 тысяч детей. Особое внимание уделяется многодетным семьям. На учете в органах социальной защиты населения области состоит 25 тысячи многодетных семей, где воспитываются почти 82 тысячи детей.

В целом многодетная семья за счет областного бюджета имеет возможность воспользоваться социальным портфелем, куда входят ежегодные денежные средства на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, компенсация расходов на оплату ЖКУ, единовременная выплата при рождении третьего и каждого последующего ребенка, льготный бесплатный проезд в общественном транспорте для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, — рассказала Морозова.

Светлана Лукашева рассказала о материнском семейном капитале, который действует уже 16 лет, и для семей, в которых первый ребенок рожден после 1 января 2020 года 586 947 рублей, а для тех семей, которые ранее не имели права на маткапитал — 775 628 рублей. А с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке.

В число мер поддержки входит единовременное пособие на рождение ребенка, которое может получить один из родителей. Размер выплаты составляет 22 909 рублей. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения. Пособие по беременности и родам зависят от дохода роженицы, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет рассчитываются из среднего заработка и минимальный размер составляет 8591 рубль.

Льготы по уходу за детьми-инвалидами детства и инвалидами I группы предоставляются неработающим трудоспособным гражданам на период ухода за ребенком, а размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января текущего года введено так называемое «единое пособие». За 4 полных месяца специалистами отделения уже назначено пособие на 84 111 детей на сумму 2 млрд 400 млн рублей.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, с каждым годом в адрес уполномоченного приходит все больше обращений. Все больше людей узнают о таком органе социальной защиты, все больше людей доверяют.

- Мы получаем новые вызовы. В пандемию были одни вопросы, началась СВО — стали поступать иные. Если говорить о защите детей и семей, то за эти 4 месяца 2023 года было около 600 обращений. Они касались в том числе и Единого пособия. Мы очень хорошо работаем с Пенсионным Фондом, мы очень быстро реагировали на это, у нас есть отдельный юрист, который рассматривал все обращения. Множество вопросов возникало и касаемо списания пособия за долги. Мое мнение - необходим отдельные счет для этих пособий, средства с которого не могли бы быть списаны. Большое количество обращений о неисполнении алиментных обязательств, чаще конечно отцами.

Почему-то проблема по выплате за квартиру банку – там все жестко. А вот когда папа родной не платит своему ребенку—то тут у нас какая-то всеобщая лояльность. Права банков выше прав детей.

Дети—сироты и лица из их числа старше 18 лет обращаются по вопросам жилья. Очень хорошо, что в Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина с 21 года детям-сиротам начали выдавать сертификаты и очередь существенно сократилась. Но мое мнение, что если у женщины—сироты имеется ребенок, то этот возраст необходимо сокращать, — поделилась своим мнением Загородняя.

Важность центров социальной и психологической помощи подчеркнула Марина Коровина.

- Проблемы, с которыми обращаются за помощью к психологам Центра, самые разные – беспокойство по поводу эмоционального состояния ребенка, конфликтные отношения в семье, трудности в воспитании ребенка, личностные проблемы. На базе центра работает широкий спектр программ групповой психологической помощи.

Специалисты стараются весь имеющийся арсенал технологий — психологический театр, кинотерапию, ландшафтную терапию, куклотерапию.

Спектр проблем очень разнообразен. Один из важнейших ресурсов Центра в оказании кризисной помощи – служба «Телефон доверия». Главные принципы ее работы – анонимность, конфиденциальность, возможность получения помощи в любое время суток. Круглосуточный детский телефон доверия: 8-800-2000-122, работающий с 2010 года. Ежегодно по этому номеру приходят более 11 тысяч обращений, из них более половины составляют обращения детей, - рассказала Коровина.

— Изначально наш фонд организовывался для детей с аутизмом, постепенно стали обращаться родители, чьим детям поставлены диагнозами эпилепсия, шизофрения, ДЦП.

Сейчас мы работаем со всеми детьми, у которых есть расстройства головного мозга, и на данный момент под нашей опекой в фонде находятся более 400 семей. Проводим персональную работу с каждой семьей по реабилитации, социализации, психологической помощи.

Подопечные нашего фонда—жители не только Саратова, но и Саратовской области. Вместе с министерством труда и соцзащиты договариваемся с открытием офиса в Балашове. Министр Егоров оказывает всяческое содействие. Планируем расширяться на территорию Ершовского и Дергачевского районов совместно с директором ДК «Россия» Ольгой Сыныгиной, чтобы открыть бесплатные кружки для детей. Кружок в ДК «Россия» - пилотный проект «Дорога к счастью», планируем участие и во всероссийских конкурсах. Наши дети здорово рисуют, умеют петь, создавать театрализованные представления.

Что касается филиалов—везде где есть заявки, мы готовы открываться. Немаловажную роль играет то, что права детей нарушаются в здравоохранении, в социальной сфере, в образовании, — объяснила президент фонда «Добрые взрослые» Татьяна Золотарева.

— Несколько лет назад мы вывезли своих детей вместе с родителями на закрытую турбазу, у нас был свой пляж, свой пруд. Дети были разные и по уровню развития, и по уровню социализации. На протяжении недели мы проводили интенсив, в который вошли мероприятия от зарядок и занятий у логопеда до плавания и трудотерапии, и надо отметить, что дети хотят трудиться. Социализация для наших детей - любой выход из зоны комфорта, даже просто выход из дома. Такие вещи как поход в театр, в кино — для обычного человека норма жизни, а для них это подвиг, — заключила Татьяна Золотарева.