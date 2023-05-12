«Выходим на международный уровень»: Туриада-2023 в Саратовской области стартует совсем скоро

фото: официальный сайт проекта «Туриада»

Сегодня, 12 мая, в пресс-центре правительства Саратовской области состоялся брифинг, посвященный открытию спортивно-туристского лагеря Туриада-2023.

С 15 по 19 мая 2023 года на территории горнолыжного курорта Хвалынский пройдет десятый юбилейный Спортивно-туристский лагерь Туриада. Окружной проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

фото: КП-Саратов

В этом году на Туриаду соберутся порядка 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Гостями Туриады станут иностранные спортсмены – команды из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники лагеря будут проживать в палаточном городке. Это стало уже доброй традицией Туриады.

В программу лагеря включены: соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка); пешеходных (личное и командное первенство) дистанциях; конкурс туристских маршрутов.

Кстати, в рамках конкурса сильнейший участник получит грант в размере 400 000 рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура по маршруту-победителю конкурса.

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Вместе с тем, в общий зачет Туриады войдут результаты Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в марте 2023 года в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.

Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.

Как сообщил министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко, открытие лагеря намечено на 15 мая. Днем ранее состоится приемка спортивных дистанций. Каждая из них соответствует 4-му классу сложности.

фото: официальный сайт проекта «Туриада»

Спортсмены, показавшие лучший результат, занявшие первые четыре места в личных или командных зачетах, могут защитить или выполнить норматив кандидата в мастера спорта по данной дисциплине.

Дубовенко также рассказал, что в состав делегации Саратовской области вошли 25 профессиональных спортсменов, 16 из которых имеют звание кандидата в мастера спорта, остальные - перворазрядники.

Саратовцы будут бороться за самые высокие позиции. Так как традиционно спортсмены региона являются лидерами по дисциплине велотуризм, то рассчитывают подтвердить свой результат и в этом году. Кроме того, стоит задача по спортивной части войти в тройку лучших по отдельным дисциплинам.

Проведение Туриады самым положительным образом сказалось на популярности спортивного туризма. Сегодня в регионе им занимаются порядка 3500 человек.

18 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В этот день будут проведены командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок ПФО, командная смешанная эстафета «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций и презентация туристских маршрутов от команд – победителей в конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО». Организаторы заверили, что юбилейный слет станет особенно запоминающимся. К примеру, в рамках его проведения в Хвалынске будет высажена аллея.

Туриада – комплексное мероприятие, направленное на выявление лучших спортсменов-туристов округа и пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга. Лагерь проводится в целях формирования у молодежи регионов ПФО духа патриотизма и любви к отчизне, высоких морально-нравственных устоев, популяризации здорового образа жизни, посредством вовлечения в занятия спортивным туризмом.