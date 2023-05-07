Губернатор Саратовской области поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной

Поздравить ветерана с юбилеем приехал губернатор Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области вместе с председателем областного суда Олегом Ляпиным поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной Александра Федоровича Карцева.

Александр Федорович Карцев сражался с нацистами в самый тяжелый период Великой Отечественной войны

Александр Федорович воевал с лета 1942 года в составе 144-го штурмового полка авиадивизии. С 1943 он стал воздушным стрелком на самолете «Ил-2». Советский летчик совершил около сотни вылетов, участвовал в освобождении от нацистов Украины – сражался с оккупантами в воздушной битве за Харьков и Корсунь-Шевченковской операции.

После Победы калининец закончил университет и работал следователем и адвокатом

После войны Александр Федорович получил образование в Саратовском юридическом институте, позже работал следователем и адвокатом, более 20 лет возглавлял районный суд Калининска.

Несмотря на солидный возраст, Александр Федорович продолжает участвовать в жизни Калининского района

Ветеран прожил 70 лет со своей супругой и воспитал троих сыновей, позже участвовал в воспитании четырех внуков и двух правнуков.

К юбилею и в преддверии 9 мая юнармейцы прошли парадом перед домом ветерана

В подарок к сотому дню рождения Александра Федоровича и в преддверии Дня Победы кадеты и юнармейцы прошли перед домом ветерана торжественным маршем.

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