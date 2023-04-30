В Саратове на «Пролетарке» трое хулиганов оборвали цветы с клумбы у чужого дома

Лица хулиганов оказались на камерах наблюдения

Жители Саратова возмутились поведению троих хулиганов, оборвавших на «Пролетарке» цветы с клумбы у чужого дома. В сообществе «Заводской Online Саратов» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост с жалобой на вандализм и прикрепленными скринами видео с камер наблюдения.

По словам анонимного автора публикации, происшествие случилось во дворе жилого комплекса в микрорайоне Пролетарский на 5-ом Нагорном проезде. Горе-флористы пришли к дому на 5-ом Нагорном проезде под покровом ночи, судя по скринам с камер, обрывать цветы они пришли около 02:00.

Троим молодым саратовцам позарез понадобились тюльпаны с придомовой клумбы на "Пролетарке"

Трое молодых мужчин сорвали цветущие тюльпаны с клумбы, принадлежащей другим жильцам. Обратившись к неизвестным, автор публикации саркастично справился у хулиганов:

— Денег больше стало в рваных карманах? Хоть пришлите сюда фото сделанного вами букета - оценим не только ваш вандализм, но и талант флористов! — написал в гневном посте житель Заводского района.

Ситуация вызвала возмущение и у других саратовцев. Некоторые из них высказались в обсуждении, называя подобное поведение «позором», другие обозвали сорвавших тюльпаны «быдлом». Встречались и более резкие комментарии.

На записи с камеры видеонаблюдения попало и то, как трое вандалов удаляются от многоэтажки.

Вероятно, по мнению молодых мужчин, цветы с придомовой клумбы безопаснее рвать под покровом ночи

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