Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов задержан

Дмитрий Плеханов

Сегодня, 27 апреля, глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.

По данным СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с июня 2022 по январь 2023 года Дмитрий Плеханов пользовался своими должностными полномочиями неправомерно. Он организовал покупку директором одной из организаций за счет ее средств автомобиля, который затем был передан в собственность Энгельсского муниципального района. Мотивом этих действий послужила личная заинтересованность.

Сейчас Дмитрий Плеханов задержан, с ним проводятся следственные действия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.