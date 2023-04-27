Посол КНР в России: китайские предприниматели готовы стать надежными партнерами саратовской промышленности

Чрезвычайный полномочный посол в России Чжан Ханьхуэй представлял делегацию КНР Фото: Роман Хвалин

Сегодня, 27 апреля, в Саратове заводе «Нефтегазоборудование» прошла встреча с представителями делегации из КНР, которую возглавил чрезвычайный полномочный посол в России Чжан Ханьхуэй.

Вместе с дипломатом на саратовское производство прибыли представители крупного китайского бизнеса. Саратовскую сторону представляли руководители профильных министерств и предприятий области.

Экскурсия по производству ООО «Нефтегазоборудование» Фото: Роман Хвалин

После того, как делегацию встретили на предприятии, для гостей провели осмотр производства ООО «Нефтегазоборудование», после же состоялся круглый стол по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предпринимателями Саратовской области и бизнесом КНР.

Еще в ходе экскурсии по предприятию гости-промышленники отметили, что на заводе работает оборудование из Китая, например, спецтехника китайского гиганта SANY. Представители завода же отметили, что за последние годы значительно увеличилось качество станков и комплектующих из КНР и рассказали, что и на китайских предприятиях используется российская продукция.

Кран китайской марки SANY на территории саратовского завода Фото: Роман Хвалин

— Нам приятно видеть наше оборудование здесь, и ваше — в Китае, — резюмировал глава делегации из КНР.

В ходе круглого стола промышленники продолжили обсуждение импорта между азиатской страной и Саратовской областью. Наш регион может нарастить поставки продукции металлопроката и мебели в КНР, из Китая предприятия губернии регулярно экспортируют комплектующие для металлообработки.

Некоторые поставки индивидуальны для предприятий региона и при этом жизненно важны для их работы. Например, заводу «Резинотехника» в Балаково постоянно необходим каучук из Китая. После ухода европейских компаний, саратовский завод ЭМК нуждается в комплектующих и аппаратуре, особенно насосном оборудовании.

Промышленники Саратова и КНР обменялись контактами Фото: Роман Хвалин

Производители ветеринарных препаратов из Саратовской области заявили о том, что бизнес КНР является надежным и отзывчивым партнером, нацеленным на качественную и быструю работу. В фармацевтике и ветеринарии дефицитные импортные препараты почти полностью заменены аналогами из Китая благодаря этому сотрудничеству. При этом, саратовские промышленники заявили о некоторых сложностях при работе с госрегуляторами в Китае, часть запросов поставщики все еще не могут выполнить.

От китайской делегации с презентациями выступили представители производителей спецтехники SANY, сельхозтехники Zoomlion и корпорации электронной промышленности CEM - компания славится своими измерительными приборами. Все эти компании в той или иной мере уже активно работают на российском и белорусском рынках.

— Китайские предприниматели готовы стать надёжными партнерами саратовской промышленности, — отметил в своей речи дипломат Чжан Ханьхуэй.

Делегация покинула завод с подарками от саратовского бизнеса Фото: Роман Хвалин

Также представители бизнеса из Саратова предложили организовать аналогичную встречу уже в Китае для продолжения диалога между промышленниками обеих стран. Также прозвучали предложения о постройке совместных предприятий на территории Саратовской области и даже открытии представительства одного из китайских банков в нашем регионе.

Дипломат пообщался с журналистами Фото: Роман Хвалин

После круглого стола Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы журналистов. Китайский дипломат рассказал, что ему очень понравился весенний Саратов. Посол с улыбкой отметил, что сам не заметил, как в ходе вечерней прогулки накануне прошел сорок тысяч шагов по Набережной Космонавтов, об этом он узнал, когда уже перед сном проверил свой фитнес-браслет.

В комментарии корреспонденту саратовской «Комсомолки» Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что принятые западными странами осложняют успешное сотрудничество Китая и России, но всерьез на него не способны повлиять.

— Мы никогда не присоединимся к этим санкциям, — добавил дипломат

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