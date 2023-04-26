В Саратове проводили участников XXII молодежных Дельфийских игр из других регионов России

Гости мероприятия из других регионов возвращаются домой из Саратова Фото: Наталия Калинина

На Саратовском вокзале проводили участников XXII Дельфийских игр из других регионов России. Молодые люди поделились эмоциями от фестиваля с корреспондентом «КП-Саратов».

Мария и Анна работали на мероприятии волонтерами от СГТУ – как рассказали девушки, их очень впечатлила отличная организация Игр, в которую студентки внесли и свой вклад. Волонтеры добавили, что такое мероприятие дало возможность познакомиться и пообщаться со сверстниками со всей России.

Саратовские волонтеры рассказали о своем опыте общения с делегациями со всей России Фото: Наталия Калинина

Насыщенная программа Дельфийских игр также позволила дисциплинировать себя, научила саратовских студентов продуктивнее проводить свое время и показала им огромное количество сфер творчества и науки, в которых они могли бы проявить себя.

Собеседниками корреспондента «Комсомолки» стали и гости фестиваля из Орловской области – студентки-второкурсницы Даниэлла и Екатерина.

Участников из Орла наш корреспондент застал уже в вагоне Фото: Наталия Калинина

– На самом деле, Орел очень давно не участвовал в Дельфийских играх, наша команда стала практически первой из тех, кто попал на фестиваль из Орловской области. Мероприятие для нас было очень интересным, ведь мы не участвовали в чем-то подобном.

Мы студентки второго курса, такая возможность для нас – это что-то удивительное. Даже то, что у нас появилась возможность увидеть город, который от нас находится очень далеко, поучаствовать в таком мероприятии на всероссийском уровне, – все в этой поездке переполнило нас положительными эмоциями, «зарядились» на то, чтобы заниматься творчеством на многие годы вперед, – рассказала участница мероприятия, приехавшая в Саратов с запада нашей страны.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.