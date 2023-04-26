«Три слова и странные рисунки на стене»: в Саратове обнаружено тело 18-летней девушки

ЧП в Саратове

Сегодня, 26 апреля, в Саратове скончалась 18-летняя девушка. На стене рядом с ее телом были обнаружены слова прощания и странные рисунки. О трагедии сообщил в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Вызов экипажа «скорой» поступил в 9:01 по адресу Киселева, 1. Дежурному сообщили, что 18-летняя девушка находится «без сознания». По прибытии на место медики могли только зафиксировать смерть до приезда бригады СМП.

Рядом с телом умершей на стене были написаны слова прощания. По словам источника, то были слова «Спасибо, прощайте и жизнь». На стене были также изображены неразборчивые рисунки.

Причина смерти пострадавшей на данный момент выясняется, рядом с телом не было обнаружено ничего подозрительного.

Отметим, что это уже не первый подобный трагичный случай за недавнее время. 24 апреля в поселке Алексанров Гай Саратовской области было обнаружено тело 16-летней девочки. Смерть наступила от асфиксии. Пострадавшая также скончалась до прибытия «скорой». Никаких записей рядом с телом не было.