В Саратове завершились XXII Дельфийские игры

Церемония закрытия XXII Дельфийских игр

В Саратове сегодня завершились XXII Дельфийские игры. Церемония закрытия прошла в цирке имени братьев Никитиных.

Открыл сегодняшний гала-концерт Симфонический оркестр саратовской консерватории, после него со своими номерами выступили более сотни медалистов.

2,5 тысячи молодых людей из 80 регионов России участвовали в творческих состязаниях в 34 номинациях. В этом году победителем Дельфийских игр в медальном зачете стала Саратовская область. Новосибирская область заняла второе место, а Самарская - третье. Московская область, Архангельская и Красноярский край замкнули первую шестерку.

Флаг состязаний символически передали республике Мордовия, где пройдут XXIII молодежные Дельфийские игры в следующем, 2024 году.

– С большой радостью передаю право проведения XXIII молодежных Дельфийских игр нашим коллегам, нашим добрым соседям и верным друзьям, республике Мордовия. Я уверена, тепло наших сердец позволит вам вновь зажечь огонь Дельфийских игр, огонь интеллекта, творчества и открытия новых талантов, – заявила министр культуры Саратовской области Наталья Щелканова во время церемонии передачи флага.