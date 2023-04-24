XXII Дельфийские молодежные игры в Саратове — пятая часть номинаций посвящена вопросам науки

В центре «Россия – моя история» состоялась международная конференция в рамках проведения Дельфийских игр

Сегодня, 24 апреля, в Саратове продолжилась программа XXII молодежных Дельфийских игр России. Участники соревновались в номинациях «Цирковое искусство», «Дизайн одежды», в художественном и кулинарном искусстве, игре на музыкальных инструментах и т.д.

В третий конкурсный день корреспонденты саратовской «Комсомолки» посетили несколько площадок фестиваля.

В центре «Россия – моя история» состоялась международная конференция в рамках проведения Дельфийских игр.

Директор Исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин отметил высокую организацию мероприятия в Саратове

Участники мероприятия и приглашенные гости рассказали о развитии движений молодежи, внутреннего туризма, программ поддержки молодежи в науке и творчестве. На прошедшей конференции, посвященной проведению XXII молодежных игр в Саратове, присутствовали представители научного сообщества, общественники, руководители ведомств по вопросам спорта, культуры и молодежи из всех субъектов России, включая вернувшиеся в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В конференции приняли участие делегаты от региональных властей, Совета Федерации и Правительства России, прибыли в наш город также гости из Греции, Китая и Киргизии.

Со вступительным словом к собравшимся обратился директор Исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин. Он отметил высокую организацию мероприятия в Саратове, по словам Понявина, город на Волге и в последующие годы будет рассматриваться в качестве основной площадки фестиваля.

Как отметил позже в беседе с журналистами глава Дельфийского движения в России, традиционно игры развиваются по трем направлениям – художественный, прикладной и научный блок. Порядка 20% номинаций уже сейчас посвящены именно научным вопросам, этому направлению будут уделять больше внимания. Также на играх в Саратове впервые появились две новые номинации – «аналитика трендов» и «историческое просвещение».

Делегаты конференции рассказали, что Саратов приятно впечатлил их еще по прибытии в аэропорт «Гагарин».

— Бог Аполлон прислал хорошую весеннюю погоду в Саратов на две-три недели раньше, узнав, что в нем будут проводиться игры. Творчество всегда объединяет, у него нет границ. Дельфийские игры помогают найти и продвинуть талантливую молодежь, охватывают самые разные сферы, в которых молодые люди могут себя проявить, — поэтично высказался Александрос Кириакидис, гость мероприятия из Греческой республики, – депутат муниципалитета, советник мэра города Дельфы.

В центре «Россия – моя история» состоялась международная конференция в рамках проведения Дельфийских игр

Как отметил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, доцент Павел Селезнев, со следующего года предстоит реализовывать номинацию Дельфийского совета и финансового университета при правительстве России, касающуюся вопросов, связанных с эффективной коммуникацией в связке с прикладными решениями в области искусственного интеллекта.

— Опыт, накопленный за десятилетия проведения Дельфийских игр в России, помог сформировать на факультете базовую программу, названную «Институт нового человека». Суть, как и у Дельфийского движения, отобрать лучших из лучших – наиболее талантливых и перспективных.

В рамках программы мы предоставим лучших преподавателей тем молодым людям, которые изначально хорошо справляются с повышенной нагрузкой, усваивают больший объем знаний. Это нужно, чтобы раскрыть этот потенциал, найти ему самое эффективное применение. Наша задача – сделать так, чтобы молодежь захотела творить и созидать в нашей стране, — рассказал Селезнев.

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