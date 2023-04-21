Сергей Зюзин: жители почувствовали, что накопившиеся проблемы могут быть решены

Сергей Зюзин / minfin.saratov.gov.ru

Сегодня, 21 апреля, в России празднуется День местного самоуправления. Корреспондент саратовской «Комсомолки» поговорил с министром территориальных образований Саратовской области Сергеем Юрьевичем Зюзиным о работе органов МСУ и о качествах, необходимых для руководства с муниципалитетом и качественного взаимодействия с жителями района.

— Местное самоуправление – фундамент государства, самый близкий к человеку уровень власти. То, чем занимаются органы местного самоуправления, называется «вопросами местного значения», но на самом деле это вопросы жизнеобеспечения, вопросы, актуальные каждый день. И предполагается, что эти вопросы будут решаться совместно жителями и органами местного самоуправления.

Исходя из этого, важнейшее требование к главе муниципалитета – умение работать с людьми, умение взять на себя ответственность за решение вопросов. Современные условия требуют от главы муниципалитета широкого кругозора – в отличие от узких отраслевых специалистов, глава должен ориентироваться во всех проблемах, стоящих перед жителями. Тем более, что возможности для решения вопросов у муниципалитетов появились беспрецедентные, в том числе благодаря инициированным Президентом России Владимиром Путиным национальным проектам и государственным программам.

Поэтому от главы требуется активность в поиске возможностей вхождения в эти программы, а после принятия решения – в реализации этих возможностей.

Реализованные за несколько лет программы, на мой взгляд, серьезно изменили отношение людей к власти. Жители почувствовали, что годами накапливавшиеся проблемы могут быть решены. И это значительно повысило требовательность жителей. Однако еще не в полной мере и не везде удалось сформировать «ответственного гражданина», который активно участвует в развитии муниципалитета. А решать все больше и больше вопросов приходится и жителям – именно они принимают решения о приоритетах благоустройства территорий и создания комфортной городской среды, о реализации инициативных проектов.

Кстати, в этом году в обсуждении инициативных проектов принимали участие более 100 тысяч человек, что подтверждает заинтересованность в решении вопросов и показывает рост доверия к таким программам – если в 2017 году, первом году реализации программы поддержки местных инициатив даже не все районы заявились для участия в программе, то в этом году поступило более 250 заявок из всех районов области!

Без трудностей, конечно, работа органов местного самоуправления не обходится, и о них тоже сказал 20 апреля 2023 года в выступлении на Совете по развитию местного самоуправления Владимир Владимирович Путин: «трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем».

Сейчас появился новый механизм стимулирования муниципалитетов для повышения качества управления – по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина разработана методика мониторинга работы органов местного самоуправления. На отчете о работе Правительства области 19 апреля Губернатор отметил, что цель этого мониторинга – не наказать кого-то, а именно выявить проблемные места, дать возможность сравнения муниципалитетов, стимулировать внедрение лучших практик. Кстати, серьезный опыт у муниципалитетов нашей области в этой части есть – уже второй год они входят в число победителей общероссийского конкурса!

День местного самоуправления – фактически праздник всех жителей, все мы – без исключения, – живем на территориях муниципальных образований. Поздравляю с этим праздником глав муниципальных образований, муниципальных служащих, депутатов и всех, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины, всех, кто готов работать для развития родного края, — рассказал министр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.