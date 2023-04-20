Фото с личной страницы Олега Шепса во "ВКонтакте"

Подросток из Саратова попросила участника «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса поговорить с погибшими родственниками и потеряла деньги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Журналисты рассказали, что победитель ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» заинтересовал полицию, его проверили на причастность к мошенническому преступлению. Как стало известно интернет-изданию, 19-летняя саратовчанка нашла в Telegram ссылку на аккаунт, якобы принадлежащий Олегу Шепсу, URL-адрес страницы даже включал пометку “official” – официальный, а канал имел соответствующую пометку.

Девушка написала «экстрасенсу», договорившись о мистическом сеансе, собеседник, представляющийся Шепсом, пообещал саратовчанке за 35 тысяч рублей поговорить с ней и ее умершими родственниками.

Жительница Саратова перевела деньги, но спиритического сеанса так и не произошло. Более того, «Шепс» перестал отвечать на сообщения наивной горожанки.

В свою очередь, ТВ-чародей уже выступил с опровержением причастности к мошенничеству:

- Везде говорю: не переводите деньги, я не веду приемы онлайн, - заявил Олег Шепс в своем настоящем Телеграм-канале.

Шепс также отметил, что регулярно просит своих поклонников обращаться в полицию по поводу собственных «двойников» в сети, предлагающим магические услуги за деньги.

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