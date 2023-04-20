Фото: СУ СКР по Саратовской области

По распоряжению Бастрыкина руководство СКР по Саратовской области отстранено от обязанностей, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял кадровые решения в отношении отстранения руководства Следственного управления СК РФ по Саратовской области из-за неудовлетворительной работы главы местного СК Анатолия Говорунова, руководителя ОРОВД Антона Скобликова и следователя Станислава Белозерцева.

В настоящее время проводится проверка в отношении отстраненных сотрудников. Обязанности главы СК временно будет исполнять Олег Мезрин.

Ранее глава Следственного комитета получал жалобы от жителей Саратовской области на нарушение их жилищных прав и от жителей Энгельсского района на отсутствие коммуникаций на выделенных участках для многодетных семей. Бастрыкин поручил провести проверку в отношении возможных фактов хищения.

Главный следователь считает, что уголовные дела по данным случаям не привели к ожидаемым результатам и ответственные за халатность остались безнаказанными.

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