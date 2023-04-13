Скоростной трамвай в Саратове: чиновники напомнили горожанам о замещающих автобусах

Трамвай маршрута №9

Сегодня, 13 апреля, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко вместе с зампредом комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Артемом Прохоровым провели пресс-выезд по проверке информирования саратовцев о строительстве скоростного трамвая и появления автобусов-дублеров.

Перед поездкой чиновники ответили на вопросы журналистов и рассказали о сроках замещения трамваев маршрута №9 автобусами.

— Губернатор поставил задачу провести тестовые мероприятия на период закрытия трамвайного маршрута №9 15, 17 и 18 апреля. В субботу, проведем частичное закрытие движения маршрутной линии, чтобы проверить, как она справится с пассажиропотоком. По предварительным подсчетам, то количество трамваев, которые выйдут на линию, должны справиться, — сообщил Прохоров.

Иван Козаченко и Артем Прохоров

По словам чиновников, цена проезда не изменится, а касаемо льгот—до конца месяца будут заключены договоры с перевозчиками и все льготные категории граждан смогут ими пользоваться. На май месяц планируется остановка всех трамваев на 9 маршруте.

Козаченко рассказал, что изначально сроки реализации проекта составляли три года, но теперь поставлена задача сократить до двух лет, чтобы жители и гости Саратова испытывали минимальные неудобства. Весь месяц до закрытия маршрута, пассажиры слышат информационные объявления. На данный момент работают горячие линии, от регионального Минтранса и СГЭТ. В скором времени будут размещены информационные листовки на оставшихся остановочных павильонах города.

В ходе поездки чиновники опросили пассажиров о закрытии трамвайного маршрута. Большинство тех, кто регулярно пользуется электротранспортом, ответили, что информированы об этом. Кондуктор трамвая в течение движения объявляет о грядущем закрытии каждый рейс, а так же развешены расписания движения автобусных маршрутов-дублеров. Многих саратовцев волновало наличие возможности льготного проезда.

Объявление о дублирующих маршрутах

Одна из пассажирок высказалась по поводу отсутствие так называемого «пасхального» маршрута, который ранее пускался в весенний период из центра города. Данный маршрут позволял добраться до кладбища без пересадок, но, по словам пенсионерки, уже на протяжении двух лет его в эксплуатацию не вводят. Артем Прохоров пообещал взять на заметку и разобраться в ситуации. В дальнейшем, после выявления необходимой потребности в транспорте, планируется сокращение числа дублирующих маршрутов.

— Пассажиры должны сами сделать свой выбор, и выбор очевиден —это городской электрический транспорт, — пояснил Козаченко.

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