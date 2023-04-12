Вячеслав Володин анонсировал второй этап строительства Парка покорителей космоса в Саратовской области

"Володин Саратов" / Телеграм

На месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе создадут новый образовательный комплекс с детским космопарком. Такое распоряжение дал Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, видеорелиз сегодня опубликовал Телеграм-канал «Володин Саратов».

Проект станет второй частью возведения Парка покорителей космоса. Первый этап был завершен, когда на месте приземления первого космонавта планеты появился мемориальный комплекс. Детский космопарк же, по требованию Спикера ГД, должен быть построен «исходя из мировых стандартов строительства такого рода объектов».

Политик таке потребовал, чтобы на объекте все желающие могли остановиться в гостинице на берегу реки.

- Должна возможность быть переночевать. Там недалеко берег Волги, который позволяет, обустроив его в районе Смеловки, останавливаться тем, кто отдыхает на Волге, - заявил Володин.

Володин отметил, что все предложения по второму этапу строительства Парка покорителей космоса должны быть доработаны и вынесены на обсуждение с общественностью. Вопросом займется рабочая группа, слушания с участием экспертов проведут на базе СГТУ.

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