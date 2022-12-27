В Саратовском театре драмы для детей и молодежи «Версия» начались показы новогоднего спектакля «Снегурушка»

Фото: Армен ОСИПЯН

С 24 декабря по 6 января на сцене Саратовского театра драмы для детей и молодежи «Версия» состоятся показы спектакля «Снегурушка» по одноименной музыкальной сказке Михаила Бартенева. К произведению заслуженного деятеля искусств Российской Федерации обратился художественный руководитель театра Виктор Сергиенко. Пьеса «Снегурушка» - лауреат конкурса на лучшую пьесу для детей журнала «Современная драматургия». Премьера сказки состоялась в 2014 году, однако в этом году зрители впервые увидят постановку на новой сцене театра.

Саратовский театр «Версия» подготовил перед спектаклем новогоднюю интермедию: юные зрители перед спектаклем встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и Котом – главным символом 2023 года. Артисты взаимодействуют с гостями, проводят новогоднюю игру, исполняют музыкальные композиции, поздравляют зрителей и, конечно, зажигают ёлку. После чего следует главный подарок театра – спектакль «Снегурушка».

Фото: Армен ОСИПЯН

«Снегурушка» - поистине добрая и волшебная история о любви и верности. Автор пьесы лишает героев фольклора традиционных характеристик и смешивает действительность с вымыслом. Загадочная мачеха Яга (Анна Мельникова) не коварный персонаж в спектакле театра «Версия», она на протяжении пьесы хлопочет о счастье своих дочерей. Евгении Смирновой удается мастерски создать гротескный и характерный рисунок роли востроносой, завистливой и капризной Фёклы. Валентина Домникова выходит на сцену в роли Фени, прекрасной и трудолюбивой девушки, сердце которой заколдовал Мороз-Дед (Игорь Абрамович), не пожилой дедушка, а красавец-волшебник. Еще один выразительный рисунок роли создает Данила Ключников (жених Фени Пантелей). Артист впервые выходит на сцену театра «Версия», роль в спектакле «Снегурушка» - полноценный дебют.

Валентина Домникова, Юлий Ридель, Андрей Коренев были введены в спектакль в этом году. В роли Водяного – Владимир Кабанов.

В спектакле-сказке Виктора Сергиенко искренняя и чистая любовь способна победить любое злое колдовство. Герои спектакля проходит через множество перипетий, однако в финале каждый персонаж обретает истинное счастье. Новогодняя сказка покажется интересной не только юным зрителям, но и старшему поколению. Автор музыкального оформления и композитор – Игорь Абрамович. Для возобновления спектакля также были частично обновлены костюмы и декорации.

На декабрьские показы все билеты выкуплены. В новом году спектакль покажут 3,4,5,6 января в 11 и 14 часов. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Армен ОСИПЯН

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