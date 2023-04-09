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Общество9 апреля 2023 9:15

Власти Саратова представят список улиц с ограничением скорости движения на электросамокатах

В некоторых частях города скорость «средств индивидуальной мобильности» ограничат 25 км/ч
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Саратова готовится представить перечень улиц, на которых установят знаки, ограничивающие движение на самокатах, моноколесах, гироскутерах и другом транспорте, относящийся к «средствам индивидуальной мобильности» (СИМ). Об этом сообщили сегодня, 9 апреля, в пресс-службе правительства города.

Изменения в ПДД, регулирующие использование таких средств передвижения, вступили в силу в России с 1 марта этого года. Один из таких поправок — ограничение скорости на СИМ в определенных частях города до 25 километров в час.

В мэрии Саратова пока не опубликовали конкретный список улиц, где будут установлены знаки, но пообещали обозначить их соответствующим образом. Также руководство города призвало саратовцев быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, передвигаясь по городу на электросамокатах или гироскутерах.

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