Саратовскому комику грозит уголовная статья за шутку про теракт

Гарик Оганисян - фото взято с личной страницы во "ВКонтакте"

Ряд Телеграм-каналов разместили видеоролик, где стендап-комик из Саратова Гарик Оганисян с коллегой Александром Долгополовым на выступлении в Берлине высмеяли теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин).

Напомним, взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова - она и подарила статуэтку, начиненную взрывчаткой, о чем свидетельствуют видеозаписи с мероприятия. В результате взрыва журналист скончался на месте, за медицинской помощью, по последним данным, обратились около 40 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сейчас оно квалифицируется как террористический акт, совершенный организованной группой. Басманный суд города Москвы арестовал Трепову до 2 июня. По некоторым данным, теракт могли спланировать зарубежные или спецслужбы.

Скриншот со скандального выступления

На размещенном ролике на сцену к саратовскому комику вышел Долгополов с пакетом в руках, который спародировал Дарью Трепову и подарил Оганисяну статуэтку под громкий смех зала. Смешно стало и самим авторам «шутки».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ. Она посчитала шутку недопустимой и заявила, что это можно расценивать как оправдание терроризма в соцсетях. Общественное движение «Армия защитников Отечества» попросило СК либо завести против комиков дело за пособничество терроризму, либо пожизненно запретить им въезд в Россию. В настоящее время в отношении Долгополова и Оганисяна начата проверка.

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев, вчера, 5 апреля прокомментировал ситуацию:

- Сегодня из медиа узнал об ужасном поступке, который совершил наш земляк - комик Гарик Оганисян. Мало того, что он трусливо покинул страну, когда началась специальная военная операция, наверняка сбегая от мобилизации и исполнения воинского долга, так еще и, находясь за границей, повел себя крайне безнравственно. Со сцены он шутил на тему терроризма и гибели человека. В той миниатюре, которую они разыграли, есть отсылка к реальным трагическим событиям, в ходе которых пострадали десятки людей.

Сложно подобрать «эпитеты» как для самого инцидента, так и для его участников. Что было в головах у зрителей, которые заливались смехом от происходящего, адекватному человеку тоже не понять.

Уверен, правосудие не заставит себя долго ждать. За такое преступление, а мы говорим о возможном оправдании терроризма, должно последовать самое жестокое наказание. - написал Михаил Исаев.

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков.

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