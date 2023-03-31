«Гудзонский ястреб» по-саратовски — в городе произошло дерзкое ограбление салона живописи

Молодые "любители искусства" поднялись на второй этаж торгового пассажа

В Саратове произошло дерзкое ограбление салона живописи. Вчера, 31 марта, салон живописи «Шедевр», который находится на втором этаже здания Крытого рынка в Саратове, подвергся нападению налетчиков. Все произошло в разгар рабочего дня. Об этом редакции «Комсомолки» сообщил достоверный источник.

Пост владелицы картинного салона о ворах в соцсетях, скриншот с камер наблюдения

В салоне выставляются полотна художников из нескольких российских городов, многие жители приходят не только приобрести картины, но и полюбоваться выставленными произведениями.

Вчера, 30 марта, около 16:30 двое молодых людей появились на втором этаже торгового комплекса. Уже в 16.40 «ценители искусства» схватили три большие картины, выставленные в галерее, и скрылись. Такой наглости никто не ожидал. Видимо, молодые люди возомнили себя героями голливудских фильмов про дерзкие ограбления.

Общая стоимость похищенного - выше 100 000 рублей

Украденная из галерии картина Леонида Шацмана

Очевидцы успели заснять на телефон грабителей, перебегавших с полотнами дорогу. Камеры наблюдения торгового центра также зафиксировали лица предполагаемых преступников. На место вызвали полицейских. По сообщению источника, ведется расследование.

Владельцы галереи просят откликнутся тех, кто может опознать грабителей и очевидцев. Информацию можно сообщить в ГУ МВД города Саратов.

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