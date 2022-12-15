«Проект очень перспективный, но нуждается в финансировании»: саратовские ученые осваивают ускоренный метод диагностики рака и диабета

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Саратовские ученые осваивают новый, ускоренный метод диагностики рака и диабета. Речь идет о неинвазивной методике, аналогов которой нет на сегодня в мире. В перспективе внедрение нового вида исследований поспособствовало бы более быстрому получению результатов пациентами, а значит и спасению тех, кому раньше назначат лечение. Доцент кафедры оптики и биофотоники СГУ Ирина Янина рассказала корреспонденту КП-Саратов о работе над проектом.

Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета разрабатывают методику, суть которой заключается в использовании электромагнитного терагерцевого спектрометра. Терагерцовое излучение – вид излучения, спектр частот которого расположен между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды. Терагерцевое излучение наиболее четко отражает этот параметр в биологических тканях. На основании полученных данных ученые могут диагностировать такие нарушения, как диабет, ожирение и рак.

Важнейшим фактором, отличающим эту методику, является ее оперативность. Использование спектрометра позволяет сократить время диагностики, в то время как стандартная гистология требует многоступенчатого изготовления препарата и часто может занимать до недели. В случае с онкологическими заболеваниями такая разница может иметь жизненно важное значение. Стоит также отметить, что терагерцевое излучение не требует от пациента переносить неудобства, в то время как традиционно применяемая биопсия – это достаточно болезненная процедура.

Согласно публикациям Института фотоники Венского технического университета, терагерцовое излучение обладает уникальными свойствами. Оно может легко проникать во многие материалы, и в отличии от рентгеновского безвредно, так как не обладает ионизирующими свойствами.

На сегодня проект Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского можно скорее назвать экспериментальным. По словам Ирины Яниной, о полноценном внедрении в медицинских учреждениях можно будет говорить не раньше, чем через 10 лет. Однако уже сейчас перед специалистами открываются огромные возможности. Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить устойчивую связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани.

Интерес к проекту есть. В частности, с результатами эксперимента уже ознакомились специалисты из Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского.

Дальнейшая реализация проекта упирается в финансирование. Дополнение другими методиками, а также использование уже существующего оборудование смогло бы ускорить распространение практики применения терагерцевых спектрометров в медицине. Говорить о стоимости одного аппарата сложно, однако в плане использования возможна гибкая система поддержки медицинских учреждений. Для постановки в обычную поликлинику, аппарат можно упростить.

Широкому применению терагерцового излучения также мешает техническая сложность этого процесса. Мощность сигнала очень сильно снижается в атмосфере, а также при прохождении через препятствия. Поэтому для того, чтобы ТГц-сканеры смогли заменить рентгеновские, необходимо создать мощные источники и чувствительные приемники.