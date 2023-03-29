Вячеслав Володин потребовал закончить возведение путепровода на Сокурском тракте в Саратове к концу 2024 года

«Володин Саратов» / Телеграм

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин потребовал закончить возведение путепровода на Сокурском тракте к концу 2024 года. Такое предложение Председатель Парламента озвучил во время одного из последних визитов в Саратовскую область, видео с которого опубликовал сегодня, 29 марта, Телеграм-канал «Володин Саратов».

Володин отметил, что город остро нуждается в современных транспортных развязках – без них Саратов не сможет развиваться из-за транспортного коллапса. В связи с этим Спикер ГД попросил местные власти поскорее решать вопрос запланированной проектировки и строительства путепроводов.

Председатель Парламента предложил завершить до конца 2023 года проект строительства объекта на Сокурском тракте, призванного упростить горожанам проезд из Ленинского в Гагаринский районы Саратова. К этому же сроку следует пройти госэкспертизу.

Как пояснил Володин, такие меры помогут приступить к возведению путепровода уже в 2024 году и закончить их уже к концу следующего года. Спикер Госдумы также потребовал скорректировать смету строительства путепровода, предположив, что сейчас она завышена.

– Посмотрите сметную стоимость проекта в районе Жасминки. Там у нас с вами 172 метров сам путепровод. Здесь 154,5 метров, но стоимость там меньше – здесь больше. Поэтому надо в этих вопросах разбираться, – заявил Володин.

Вячеслав Викторович также напомнил, что упомянутый им путепровод в Жасминке откроют уже в августе этого года. Кроме него, планируется возведение еще двух объектов – в районе Зуборезного и «Стрелки», соединяющей Большую Горную с Дачными.

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