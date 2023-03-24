Стоит весенняя погода Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных в Саратовской области воздух прогреется до +20 градусов. Об этом рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

По словам специалиста, температура воздуха сейчас превышает среднюю климатическую норму на 5-9 градусов. В субботу и воскресенье 25-26 марта температура ночью колеблется от +1 до +6 градусов. В восточных муниципалитетах при прояснении в пониженных формах рельефа столбик термометра колеблется от 0 до -2 градусов. Днем температура составляет от +15 до +20 градусов.

В понедельник ожидается небольшое похолодание. Небо затянут облака, возможен будет небольшой дождь. В Левобережье дневные температуры опустятся до 13 – 18 градусов, в Правобережье будет на пару градусов пониже: от +9 до +14.

Атмосферный фронт будет проходить на границе с Пензенской и Самарской областями. На выходных саратовцев ждет теплая и сухая погода. В большинстве районов осадков не ожидается на выходных. С 24 на 25 марта на севере региона возможны небольшие осадки в виде кратковременного дождя.

Ветер дует юго-западный, со скоростью 4-9 м/с, днем порывы достигают 14 м/с.

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