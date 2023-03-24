В Балаково 9-летняя девочка ночевала в подъезде, пока ее искала полиция

Фото: Архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Балаково 9-летняя девочка ночевала в подъезде, пока ее по всему городу искала полиция, о чем рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Сообщение о пропаже ребенка поступило вчера, 23 марта, около 23:00. В полицию обратилась встревоженная жительница Балаково. Она рассказала, что ее 9-летняя дочь днем пошла гулять и пропала. Девочка ушла гулять еще днем и к вечеру не вернулась. Найти ребенка своими силами не удалось, телефона у нее при себе не было.

- Полицейские незамедлительно составили на ребенка ориентировку. На розыск был направлен весь личный состав. Обследовали школы, парки, круглосуточные магазины двух микрорайонов, заброшенные здания, детские площадки, подъезды домов, - рассказали в главке.

Ребенка удалось найти лишь сегодня, 24 марта. Около 8:00 сотрудники ПДН МУ МВД России «Балаковское» нашли девочку на Минской улице вместе с подругой. Девочки признались, что задержались на прогулке до темноты и побоялись, что дома на них будут ругаться. Поэтому они остались ночевать в подъезде.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. С девочками и их семьями провели профилактические беседы.

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