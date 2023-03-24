Саратовцы выбрали детский парк активных приключений «Ай! Да! Парк!» «Лидером года»

Пора отправиться в «Ай! Да! Парк!»

Каждый родитель знает, что счастливый ребенок не может обойтись без активного отдыха. Возможность бегать, лазать, кувыркаться, знакомиться с новыми друзьями и исследовать новые пространства – неотъемлемая часть полноценного развития. Без ярких, позитивных эмоций невозможно формирование счастливого, живущего в гармонии с собой человека.

Где же в Саратове найти идеальное место для проведения активного отдыха? Желающие подарить детям незабываемые выходные или праздник, первым делом должны отправиться в «Ай! Да! Парк!». По мнению читателей «АиФ-Саратов», семейный парк заслуживает победы в ежегодной традиционной акции «Лидер года», где и будет представлен в скором времени. Так что же делает «Ай! Да! Парк!» таким популярным местом?

Отдых в «Ай! Да! Парке!» незабываем

Ответ в том, что именно здесь представлен богатый выбор развлечений по оптимальной цене, а качество услуг остается на самом высоком уровне. Площадь семейного парка более 1800 квадратных метров. Вся территория парка оформлена в красочном фирменном стиле, благодаря чему все гости сразу могут окунуться в атмосферу увлекательного космического путешествия.

Возрастная категория парка 0+. Для самых маленьких гостей действует Малышковая зона, где представлены уменьшенные копии самых популярных аттракционов – сухой бассейн с разноцветными шариками, невысокая горка, мини-лабиринт и бизиборды. Все сделано из удобных, мягких материалов, так что во время игры даже самый чувствительный родитель может быть абсолютно спокоен.

Ребята постарше смогут устроить себе целое море незабываемых приключений! Мальчики и девочки смогут пострелять из пневмопушки и вообразить себя борцами с космическими астероидами, испробовать скоростной «шатл» на полосе для тюбинга, построить свой уникальный город из блоков огромного конструктора, нырнуть в «озера» с яркими шариками, исследовать загадочный лабиринт и многое-многое другое.

В «Ай! Да! Парке!» нет ограничений на посещение по возрасту, вход детям до года и сопровождающим взрослым бесплатный. Команда парка всегда поддерживает семейный отдых, поэтому родители в парке прыгают, бегают, катаются с горок и всячески развлекаются вместе с детьми. Единственное, чем ограничено веселье для взрослых – требования по безопасности на аттракционах, которые изложены на больших табличках с правилами. Все аттракционы в парке находятся под пристальным внимаем технического специалиста, осуществляющего осмотр и ремонт оборудования в ежедневном режиме, поэтому вы можете не переживать за ребенка, находящегося в парке, главное - чётко соблюдать правила безопасности.

Кроме широкого выбора аттракционов в «Ай! Да! Парке!» есть прекрасное семейное Ай! Да! Кафе! Тут дети могут подкрепиться, прежде чем отправиться за новой порцией веселья, а взрослые отдохнуть и пообщаться. Помимо просторного зала кафе посетителям доступны четыре банкетных комнаты, каждая из которых с комфортом размещает до 20 гостей.

Для желающих отметить День рождения есть пакетные предложения, рассчитанные на компанию от семи человек. В них входит все, что нужно для прекрасного детского праздника: красочные пригласительные для гостей, аренда банкетной комнаты с накрытым столом и анимационной программой, подарки для именинника и гостей, а также профессиональная фотосъемка, чтобы запечатлеть каждый момент знаменательного события. И все это по приятной цене! Забронировать и оплатить праздник можно не выходя из дома на сайте aidapark.ru, что значительно экономит время.

Список выгодных предложений на этом не заканчивается. Например, в кафе бесплатно можно угоститься сладкой ватой. Достаточно лишь оставить отзыв о парке и затем показать его на кассе кафе. А многодетные семьи могут получить вторую пиццу всего за 1 рубль, достаточно показать удостоверение, подтверждающее этот статус.

За то, чтобы отдых в «Ай! Да! Парке!» точно стал незабываемым следит команда профессиональных аниматоров. Они пристально следят за одним из важнейших компонентов отличного праздника - настроением гостей. И не только маленьких! Они дают отдохнуть родителям и включают детей в самые разные анимации. От мини-поздравления до квеста. Ребята могут пригласить на праздник любого героя из любимого мультика, ведь в арсенале «Ай! Да! Парка!» большое количество костюмов, которые никого не оставят равнодушными.

Каждый день аниматоры проводят бесплатные мастер-классы и увлекательные активности, на которых могу развлекаться все гости, которые находятся в парке. Еженедельно в парке проходят семейные эстафеты, соревнования и викторины, победители которых получают вкусные призы: «Ай! Да! Пиццу!», мороженое и многое другое. Афишу бесплатных ежедневных мероприятий и фотоотчеты с них, можно посмотреть на сайте парка aidapark.ru или в социальных сетях.

В «Ай! Да! Парке!» пристально следят за качеством предоставляемых услуг и обратной связью от гостей. Более того, на постоянной основе парк посещают тайные гости, которые проверяют работу парка и персонала в разных плоскостях (кстати, стать тайным покупателем можно, оставив заявку в соцсетях или написав на почту adminpark@aidapark.ru). Благодаря этой системе в парке обеспечен высокий уровень сервиса, гостям всегда помогут с любым вопросом и пойдут на встречу.

Стоит отдельно отметить, что в «Ай! Да! Парке!» действует принцип одного билета, нет никаких дополнительных платных аттракционов и игровых зон.

Большой выбор аттракционов, кафе с широким выбором вкусных и питательных блюд, многочисленные бесплатные активности, а также крепкая команда профессионалов, любящих свое дело… все это обеспечило «Ай! Да! Парку» заслуженную популярность в Саратове. Более 650 тысяч гостей посетили парк с момента открытия. На крупнейших интернет-площадках оставлено множество положительных отзывов от посетителей. Корпоративными клиентами парка стали большинство крупных компаний Саратова, а тысячи жителей нашего города вновь и вновь приходят сюда отпраздновать День рождения, Новый год и другие праздники. «Ай! Да! Парк!» по праву считается «Лидером года» и впереди его команду ждет множество новых свершений, одно из которых произошло совсем недавно! В конце 2022 года в г Самара открылся второй «Ай! Да! Парк!», который стартовал с ошеломительным успехом, собрав лучшее наследие саратовской команды и вобрав в себя все современные тренды сферы семейного досуга.

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