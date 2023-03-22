«Пятизначные суммы появились за одну ночь»: жители Энгельс шокированы платежками за капремонт

Фото: Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Резкий рост тарифов в этом году стал больной темой для жителей Саратовской области, однако жителям девятиэтажки в Энгельсе повезло особенно. Вечером, 16 марта, целый дом внезапно получил платежки с пятизначными суммами.

Речь идет о девятиэтажном доме, расположенном по адресу Халтурина, 12. Это типовое здание 1991 года постройки. Управляющей компанией, ответственной за него, уже много лет является УК «Адамас».

Для удобства оплаты коммунальных услуг жители дома пользовались онлайн-приложением УК. Каково же было их удивление, когда под вечер 16 марта им начали внезапно прилетать платежки на 25-30 тысяч рублей. Никаких пояснений со стороны УК по поводу появления таких сумм не было дано ни вечером, ни утром, когда домочадцы асами стали обрывать телефоны. Директор УК Екатерина Кремнева также не спешила вступать в диалог.

-Взносы мы ранее платили в фонд капремонта Саратовской области, так было до января 2022 года. Потом денежные средства стали аккумулироваться на спецсчете дома в «Адамасе». Огромные суммы в графе квартплата стали для нас полной неожиданностью. На сегодняшний вечер они так и висят в приложении с пометкой оплатить до 25 марта.

Когда расчетный отдел «Адамаса» нам наконец-то ответил, то пояснил, что суммы рассчитаны исходя из среднеарифметического взноса на капитальный ремонт, умноженного на общую площадь помещения. Эти цифры УК передала в ФКР, а жильцам якобы не стоит на них обращать внимание. Но информация так и размещена в мобильном приложении! - заявила одна из жительниц.

Бумажные платежки жители Энгельса получат в начале апреля. Они ожидают справедливого разрешения вопроса или по крайней мере, внесения ясности со стороны УК.