Саратовских депутатов будут отправлять в отставку за полугодовое отсутствие без уважительной причины

Заседание саратовской облдумы 22 марта

Сегодня, 22 марта, на заседании облдумы депутаты обсуждали вопрос о представлении депутатами сведений о доходах, расходах и имуществе. Авторами законопроекта выступили депутаты регионального парламента Дмитрий Пьяных (ЛДПР), Татьяна Ерохина и Александр Янклович (оба – «ЕР»)

На данный момент декларировать свои доходы обязаны только парламентарии, действующие на постоянной основе, из 42 таких 17. Планируется контролировать и тех, кто работает по совмещению, без отрыва от основной работы. Отчитываться они будут в случае совершения сделок, сумма которых превышает доход данного лица и его супруги (или супруга) и несовершеннолетних детей за три последние года, предшествующие отчетному периоду

Алексей Антонов (фракция «ЕР») заявил, что на президиуме фракции было принято решение, что все парламентарии будут информировать о доходах.

— Нам скрывать нечего, мы будем подавать декларации, чтобы избиратели знали о наших доходах, — пояснил спикер региональной думы Антонов.

Кроме того, для приведения закона к федеральным нормам вводится новое основание для прекращения полномочий депутатов - отсутствие на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительной причины.

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