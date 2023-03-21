Мария Усова: в 90-е женщины спасли страну, а сейчас снова выходят на передовую

Первый Всероссийский форум Женского движения «Единой России»

В Москве состоялся первый Всероссийский форум Женского движения «Единой России». Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова рассказала о прошедшем мероприятии в своем Телеграм-канале.

- Совсем недавно местное партийное руководство утвердило меня в качестве координатора этого нового для партии проекта. Не секрет, что в спокойные времена женщина «легко» может отходить на второй план, однако, когда настают тяжелые дни, сама жизнь отправляет женщин на передовую.

Спикеры на форуме не зря вспомнили о том, как женщины спасали страну в 90-е. Мужчины тогда массово впадали в депрессию, а женщины, чтобы кормить свои семьи становились челноками и пытались вписаться в новые экономические реалии. Во время Великой Отечественной войны женщина выполняла всю тяжелейшую работу в тылу, на промышленных и сельскохозяйственных производствах. При этом женщина и воевала, и растила детей.

Сегодня россиянки возят гуманитарную помощь в зону СВО, помогают беженцам. Несмотря на все трудности развивают свои бизнес-проекты, активно участвуют в политической и общественной жизни.

Считаю крайне актуальной идею объединить при поддержке «Единой России» усилия женщин и их потенциал в интересах страны. Теперь самое главное от слов перейти к делу.

С саратовскими делегатами форума активно обсуждались проекты других регионов и собственные

Вскоре мы обсудим проекты и идеи, реализуемые в других регионах, а также собственные планы с женским сообществом и саратовскими делегатами форума- членом общественной палаты Саратовской области и председателем общественного совета проекта Еленой Скляровой, предпринимателем, ТОП менеджером России (звание присвоено указом Президента РФ) Мариной Дедюхиной.

Сейчас все общество нуждается в мобилизации, а раз женщин численно больше, живем мы дольше и вообще в горящую избу войти можем, то кому как не нам отозваться на современные вызовы в экономике, социальной и других сферах, - заключила Мария Усова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.