В саратовской полиции прокомментировали разошедшийся ролик с жестким задержанием сотрудниками ДПС нарушителя

Скриншот видео из соцсетей

В ГУ МВД России по Саратовской области прокомментировали ролик с жестким задержанием нарушителя сотрудниками ДПС.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел вчера, 19 марта, в Красном Куте. Около пяти часов вечера дорожный патруль заметил ехавший по улице Войтенко мотоцикл без обязательных регистрационных знаков. На водителе кроссового байка не было мотоциклетного шлема.

Несмотря на серьезные нарушения ПДД, мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться. Впрочем, скрыться от сотрудников ДПС у него не получилось – патрульные быстро догнали его и остановили.

После этого дорожные полицейские почувствовали от нарушителя сильный запах спиртного. Горе-мотоциклист отказался и от предложенного ему медосвидетельствования, сопроводив ответ нецензурной бранью.

Инспекторы в очередной раз потребовали от мужчины прекратить противоправные действия, тогда тот начал вести себя агрессивно и ударил одного из сотрудников ДПС в голову.

- Для прекращения противоправных действий в соответствии с Федеральным законом "О полиции" к гражданину была применена физическая сила.

Во время задержания гражданину стало плохо, сотрудниками полиции ему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада скорой помощи, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Ранее в сети распространился ролик, снятый, предположительно, с места происшествия в Красном Куте. На нем сотрудник ДПС удерживает полуголого тучного мужчину – тот пытается сопротивляться и мычит, а затем перестает двигаться.

Затем житель Красного Кута не реагировал ни на какие раздражители. Полицейские пытались привести его в чувства, хлопая его по щекам и проводя массаж сердца, но в ходе съемки ролика он так и не очнулся.

Как уточнили в полиции, мужчина жив и находится в медучреждении, с ним проводятся доследственные мероприятия. На него составлены административные протоколы о неповиновении требованиям сотрудников дорожной полиции об остановке транспортного средства и за отказ от медосвидетельствования.

- По факту применения насилия в отношении представителя власти материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством, - дополнили в МВД.

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