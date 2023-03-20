архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Саратовской области ждет теплая рабочая неделя. Об этом сегодня, 20 марта, рассказала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

По словам специалиста, на текущей неделе сохранится теплая, преимущественно сухая погода. Температура превышает средние климатические значения на 3-6 градусов, в юго-восточной части –на 7-9 градусов.

В регион начинает поступать теплый воздух. Кроме того, на территории нашей области сохраняется промерзание почвы.

В утренние часы, в связи с понижением температуры ночью, будет наблюдаться туман. Днем преимущественно ожидается облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха ночью от 0 до +3 градусов, в дневные часы столбик термометра покажет от +10 до +13.

В предстоящие выходные на территории области падает атмосферное давление, ожидается облачная погода. В ночь на 25 марта в Северных районах ожидаются осадки в виде дождя. Уже в следующую ночь осадки охватят и Восточное направление.

Последние дни марта столбик термометра в ночные часы опустится ниже нуля, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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