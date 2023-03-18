«Не раздумывая бросился в ледяную воду»: водитель «скорой» спас тонувшего пенсионера

Фото с места событий

В Ивантеевском районе Саратовской области водитель «скорой» совершил геройский поступок и спас 77-летнего пенсионера, которого уносило течением, об этой истории рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

На вызов отправилась бригада медиков из Ивантеевской районной больницы. В 11-45 им поступило сообщение, что в разливающуюся из-за паводка реку Чернава упал мужчина. Пенсионер не мог выбраться самостоятельно, его сносило половодьем по течению.

Водитель из машины, отправившейся на выезд бригады «скорой помощи», совершил самоотверженный поступок и, не раздумывая, бросился в ледяную воду, чтобы спасти пострадавшего. Проявившего мужество саратовца зовут Дмитрий Панарин.

В настоящий момент пострадавший доставлен в палату интенсивной терапии Ивантеевской районной больницы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему 77 лет, у него диагностировано общее переохлаждение организма.

- Поступок водителя «скорой помощи» Дмитрия Панарина заслуживает особого внимания, и он от Ивантеевской РБ получит поощрение за геройский поступок! – заявил Олег Костин в своем Телеграм-канале.