В Саратовской области из-за паводков под водой оказались дворы 679 домов и 15 мостов

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В ГУ МЧС по Саратовской области поделились данными о последствиях паводков в регионе на 21:00 вчерашнего вторника, 14 марта. Затоплены оказались дворы 679 домов, 74 дома, 15 низководных мостов и участок автомобильной дороги.

Подтоплены жилые дома оказались в Балтайском районе (в селе Царевщина пострадали 20 частных домов, в которых проживают 30 человек, из них половина – дети. Сейчас все размещены у родственников), и в самом райцентре. Так, в селе Балтай подтоплено оказалось шесть частных домов частного сектора и 75 придомовых территорий, на них проживает 162 человека – 15 из них дети. Всего из шести домов эвакуированы оказались 19 человек, трое несовершеннолетних размещены у родственников, остальные пострадавшие от памятника пока остаются в своих домах.

В Петровском районе в результате подтопления под водой остаются 480 дворов, на территории которых проживает 963 человека, – 243 из них дети (188 школьников и 55 дошкольников).

Главный город муниципалитета – Петровск, также пострадал от масштабного паводка. Подтоплены 48 частных домов, в которых жили 67 человек, 14 из которых несовершеннолетние, из шести домов эвакуировано 20 человек (половина – дети), все они размещены у родственников, от эвакуации отказались 32 человека (среди них двое детей).

Кроме того, перелит оказался участок насыпной дороги с твердым покрытием Новоряжкино-Марьевка в Ершовском районе.

В МЧС предупредили, что талые воды могут также затопить несколько других мостов и дорог:

— низководные мосты через реку Хопер в селе Нестеровка и на хуторе Ободной Ртищевского района;

— низководный мост через реку Большой Узень в селе Луков Кордон Александрово-Гайского района:

— низководный мост через реку Баланда у села Нижняя Покровка Калининского района;

— низководный мост через реку Камелик в селе Нижняя Покровка Перелюбского района;

— участки автодороги у реки Большой Иргиз у сел Березово и Каменка Пугачевского района;

— участок автодороги у реки Солянка рядом с селом Солянка Озинского района.

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