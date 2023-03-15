Молодежь приобщают к патриотизму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Энгельса смогут посетить всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «ZА ЖИЗНЬ!», организатором которого стал Саратовский областной театр оперетты при поддержке регионального министерства культуры, а также Ассоциации Музыкальных Театров.

Жителям Энгельса и области будут представлены спектакли местных театров, а также коллективов из Самарской, Волгоградской, Тамбовской и Пензенской областей. Выступят артисты Луганской Народной Республики.

Программа фестиваля

Организаторы фестиваля решили объединить на одной театральной площадке спектакли различных жанров, для которых общей стала тема патриотизма. Через творческие работы планируется современным языком рассказать о подвиге народа и любви к Отечеству.

Особенно стоит отметить премьеру рок-оперы Юрия Дерского «Распятая юность» в постановке Луганского академического музыкально-драматического театра. Это пронзительный музыкальный рассказ, который станет новым прочтением истории подпольной организации «Молодая гвардия» глазами молодого поколения современной России.

В рамках фестиваля также действует ZOOM-лаборатория «Патриотические музыкальные спектакли – новые идеи», руководителем которой станет Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска» композитор Александр Пантыкин. В рамках проекта предлагается принять участие композиторам и авторам либретто новых патриотических спектаклей.

Мероприятие в первую очередь предназначено для молодых зрителей, поэтому билеты на все спектакли фестиваля можно получить по Пушкинской карте.