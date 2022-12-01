Бизнес-инкубатор Саратовской области: за 10 месяцев в регионе поддержали более 200 молодых предпринимателей

Вместе с ВУЗами организовано 14 мероприятий для 500 студентов

За 10 месяцев 2022 года в Саратовской области была оказана поддержка более 200 молодым предпринимателям. Об этом было заявлено на заседании «круглого стола» о развитии предпринимательства в молодежной среде, которое состоялось сегодня, 1 декабря, в облдуме.

На сегодняшний день создано 400 центров «Бизнес-инкубатор» по всей России. Это центры поддержки предпринимательства, микроижиниринга, гарантийный фонд, венчурный фонд.

В этом году акцент был сделан на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах (електронных торговых площадках – прим. ред.). Всего организовано было маркетплейсов. Финансируются проекты на сумму до 30 тысяч рублей. Обеспечен выход на торговые площадки до 14 предприятий. 20 тысяч выделяется на проведение информационной компании. Отдельный блок поддержки оказывается только предпринимателям. В этом году для них организовано до 20 бизнес-миссий в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новогороде.

На условиях софинансирования организованы информационные компании на радио, лендинги. По каждому направлению установлена квота. За 11 месяцев с участием бизнес-инкубатора было запущено восемь сайтов, 11 лендингов и один магазин.

Взаимодействие с организациями обеспечено в рамках развития молодежного предпринимательства. За 10 месяцев охвачено более 200 молодых людей. Во взаимодействии с ВУЗами проведено 14 мероприятий для 500 студентов. Презентуется работа центра «Мой бизнес».

С администрациями районов также проводятся выездные заседания, в этом году охвачены четыре района области.

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