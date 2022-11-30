За шесть лет жители Саратовской области выбрали 638 проектов для благоустройства

Выступление министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина в Облдуме

Сегодня, 30 ноября, в Саратовской областной думе проходят депутатские слушания. С докладом выступил министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, он рассказал о практике инициативных проектов в муниципальных образованиях.

Так, в обсуждении проектов, поданных для участия в конкурсном отборе, приняли участие более 120 тысяч человек. Если проекты проходили конкурсный отбор, субсидии на его реализацию из областного бюджета составляли 87% процентов от стоимости проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов в местном бюджете с 2017 года, вырос в 7 раз — с 20 до 140 млн рублей. С 2019 года в программе участвуют муниципалитеты всех районов области.

За 6 лет для участия в конкурсе приняли участи 1032 инициативных проекта, победили и получили финансирование более половины из них (638 инициатив). из бюджета региона на них выделено 514 миллионов рублей, из местных – 127 миллионов. Кроме того, 74 миллиона рублей выделил социально-ответственный бизнес, средства жителей – 38 миллионов.

В 2022 году реализовано 129 проектов на 202 миллиона рублей (69% финансирования составил областной бюджет). Средняя стоимость одного проекта для сельского поселения – 1,5 миллиона рублей, это на 350 тысяч больше, чем за прошлый год.

Самый популярный проект — водоснабжение и водоотведение. Завершено 262 проекта в этом направлении, проблемы решены у 250 тысяч жителей области. Второе направление по популярности — благоустройство. Новые объекты благоустройства жилой среды появились в 135 населенных пунктах – в них проживает более 700 тысяч жителей.

В ходе программы строят и объекты культуры — всего в регионе их появилось 33. В 2022 году реализовано 22 проекта в отдаленных районах.

Сергей Зюзин на заседании Облдумы

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