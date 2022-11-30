Новые продукты, экотехнологии и поддержка молодежи: Как проекты «Русагро» работают на развитие всего региона

Производственная линия «Русагро»

Группа компаний «Русагро» - один из крупнейших агропромышленных холдингов в России. В Саратовской области представлено его Масложировое бизнес-направление - одно из самых динамично развивающихся в ГК. В регионе действуют 2 маслоэкстракционных завода в Аткарске и Балакове, 1 жировой комбинат в Саратове, а также 11 элеваторов во всех важных транспортных узлах региона. Недавно «Русагро» организовало для саратовских журналистов двухдневный пресс-тур по своим предприятиям в Саратовской области и посмотреть было на что.

Продукция «Русагро»

«Русагро-Саратов»: постоянные улучшения

Производственная площадка «Русагро» в областном центре - знаменитый Саратовский жировой комбинат. Его мощность - 450 тысяч тонн продукции в год. Сегодня здесь выпускается более 200 наименований товаров. Но все же визитная карточка комбината – жиры, маргарины и масла Solpro, предназначенные для хлебопекарных, кондитерских и молочных предприятий.

Каждое четвертое пирожное в России изготавливается с использованием продукции «Русагро»

СЖК оснащен самым современным оборудованием, работают лаборатории, инновационный и прикладной центры — всё для того, чтобы обеспечивать российскую пищевую промышленность высококачественными продуктами. Например, именно здесь производятся фритюрные смеси, которые используются в российских ресторанах быстрого питания, в том числе в сети «Вкусно и точка».

- В составе комбината несколько цехов, причем производство практически полностью автоматизировано: это минимизирует влияние человеческого фактора на соблюдение рецептур и риски нарушения технологических процессов, - поясняет руководитель Саратовской производственной площадки «Русагро Масло» Николай Луцев.

Постоянное улучшение – одна из главных ценностей компании. Это позволяет «Русагро» оставаться в лидерах рынка и быть надежным работодателем.

Для того чтобы обеспечивать работу высокотехнологичного оборудования и высокие стандарты качества, предприятию необходимы квалифицированные специалисты. И компания не только активно работает со средними специальными и высшими учебными заведениями, привлекая студентов на практику и стажировки, но и сама задает тренды на рынке труда. Например, при содействии «Русагро Масло» в магистратуре Вавиловского университета с 1 сентября открыта специальность «Технология масложировой продукции». Через 2,5 года студенты получат дипломы магистров, а вместе с ними и новые возможности для профессионального развития.

«Русагро-Аткарск»: лучший инвестор!

Ещё одно производство компании находится в Аткарске. В прошлом году на Аткарском маслоэкстракционном заводе «Русагро» ввели в строй новый майонезный цех – крупнейший в Европе. Инвестиции холдинга в проект составили 2 млрд рублей.

А накануне пресс-тура произошло значимое событие - Аткарская производственная площадка победила в двух номинациях регионального конкурса среди инвесторов: заняла первое место в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, а также забрала главную награду в номинации «Инвестор года»! Ежегодную премию проводит правительство Саратовской области, чтобы поощрить инвесторов, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Русагро» активно инвестирует в развитие масложирового кластера Саратовской области. Промплощадка в Аткарске выпускает не только подсолнечное масло, но и продукты глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Это способствует увеличению налоговой базы региона.

Фасовка масла для предприятий пищевой промышленности. Каждый пакет выдерживает давление в 200 килограммов

- Мы рады, что правительство Саратовской области так высоко оценило вклад «Русагро Масло» в экономику региона, – комментирует руководитель направления внешних коммуникаций Масложирового бизнеса Кирилл Семенов. - Со своей стороны хочу отметить поддержку всех наших проектов со стороны губернатора Романа Бусаргина, регионального правительства, а также администрации Аткарского района. Такое взаимодействие – пример эффективного сотрудничества бизнеса и власти, от которого выигрывают все жители области.

Тем временем здесь уже реализуется очередной инвестиционный проект по расширению мощностей производственной площадки.

- Сегодня мощность предприятия составляет 1540 тонн переработки маслосемян в сутки, - рассказывает руководитель Аткарской производственной площадки Евгений Щипакин. - В планах увеличение этого показателя до 2400 тонн в сутки. Проект будет реализован к 2024 году.

Сейчас на заводе в Аткарске трудятся около 800 человек, для небольшого райцентра это одно из градообразующих предприятий.

Масложировой бизнес «Русагро» растит своих сотрудников со школьной скамьи. К примеру, в 2022 году в Аткарском политехническом колледже при поддержке компании открыта профильная специальность «Технология жиров и жирозаменителей».

- На средства гранта «Русагро» учебное заведение приобрело лабораторное оборудование для подготовки техников-технологов, - говорит и.о. директора Аткарского политехнического колледжа Ирина Сергеева. - 25 первокурсников приступили к учебе 1 сентября. Ребята замотивированы осваивать эту профессию, чтобы через три года прийти работать в крупнейшую в районе компанию – «Русагро Аткарск».

«Русагро-Балаково»: безотходное производство

На Балаковской производственной площадке одну за другой принимают фуры с семечками. Сотрудники службы качества на месте проверяют груз. Брак система не пропустит. В лаборатории есть вся современная техника для исследований.

Лаборатория на предприятии работает в автоматическом режиме

Маслоэкстракционный завод в Балакове – это подразделение «Русагро», ориентированное на промышленные поставки. Основная продукция предприятия – подсолнечное масло наливом. Оно отправляется на перерабатывающие предприятия самой компании, а также клиентам в России и за рубежом.

В составе комплекса - крупнейший в Поволжье элеватор, железнодорожный узел и причал.

- Помимо масла мы производим подсолнечный шрот и гранулированную лузгу, - поясняет руководитель Балаковской производственной площадки Сергей Маковский. - Шрот – богатая белком кормовая добавка, активно используется в животноводстве. Лузга – отличное топливо. Сжигая ее, можно получить куда больше тепла, чем от опилок. На этом топливе работает и само предприятие. А излишки лузги поставляются фермерам и сельхозпредприятиям – для удобрения полей.

В 2023 году на предприятии завершится реализация проекта по расширению мощностей. Она увеличится с 1800 до 2400 тонн переработки маслосемян в сутки. Следовательно, вырастет и объем готовой продукции - с 600 тысяч до 800 тысяч тонн в год. При этом модернизация сделает производство на 100% безотходным.

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Говоря о компании «Русагро», стоит упомянуть и условия труда. Высокое здесь не только качество продукции, но и зарплаты. Они выплачиваются регулярно, без задержек и растут каждый год. Есть и другие меры поддержки сотрудников – добровольное медицинское страхование, бесплатное горячее питание. Обедами обеспечены все работники производства, включая ночные смены. С началом пандемии стали проводить витаминные дни – сотрудников угощают сезонными фруктами.

В целом, было интересно познакомиться с работой производственных площадок «Русагро» - лидера индустрии. Несмотря ни на какие вызовы предприятия агрохолдинга в регионе стабильно работают, обеспечивают бесперебойный выпуск продукции, вносят значительный вклад в развитие экономики области. А сотрудники уверенно смотрят в завтрашний день.

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