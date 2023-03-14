Паводок в Саратовской области: зафиксирован спад уровня воды в Петровском районе

фото: Облспас

В Саратовской области весеннее половодье вышло на свой пик. Об этом сообщает Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.

Паводок на территории Саратовской области максимально приблизился к своему пику.

Ранее «КП-Саратов» писали о тяжелой паводковой ситуации в Аткарском, Петровском, Озинском районах.

фото: МЧС Саратвоской области

Губернатор Роман Бусаргин выезжал в Петровский район, наиболее пострадавший от природной стихии вчера, 13 марта, и взял ситуацию в районе под личный контроль. По его поручению, дома, в которые зашла вода, будут обследованы комиссией, жителям будет оказана необходимая помощь. Кроме того, Бусаргин поручил команде областных спасателей круглосуточно находиться на территории города.

— На данный момент на территории Петровского района обозначился небольшой, но все же спад воды. За прошедшие ночь и утро вода спала на 32 сантиметра. Спасателями областной службы спасения проводятся подрывные работы возле плотины, а так же по улице 1 Мая. Из трех ледяных заторов один убран полностью. По заявкам жителей спасатели занимаются подворовым обходом наиболее сложных участок, мониторят работы лодочных переправ, подвозят еду и медикаменты нуждающимся.

Фото: Облспас

— Спасатели совместно с городской администрацией проводят ледовзрывные работы для устранения заторов на реке. В районе работает аэромобильная группа МЧС области. С известной долей осторожности можно сказать, что ситуация в Петровске стабилизируется и вода спадает, — прокомментировал ситуацию Юрий Юрин, начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности.

В Аткарске паводковая ситуация так же стабилизируется. Уровень воды в реках Аткара и Медведица в Аткарске продолжает снижаться. Уровень Аткары упал на 28 см, Медведицы — на 20 см. Продолжают работать две лодочные переправы.

Фото: Администрация Аткарского района

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Олег Хосмамедов, по состоянию на 14 марта в Саратовской области подтоплено 11 низководных мостов, перелит 1 участок дороги в Ершовском районе. Везде имеются объездные пути. На особом контроле находятся 700 придомовых территории и 61 дома. В ближайшие сутки ожидается подтопление еще 2 мостов и порядка 70 придомовых территорий в четырех районах.

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