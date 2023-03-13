В Вольском районе школьников села перевели на домашнее обучение из-за паводка

По дороге не проехать из-за талых вод

Сегодня, 13 марта, в Вольском районе Саратовской области из-за школьников села Широкий Буерак перевели на домашнее обучение. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Андрей Татаринов.

Через региональную дорогу, соединяющую федеральную трассу Саратов-Сызрань с селами Богатое, Заветное, Рощино Широкобуеракского муниципального образования, наблюдается перелив талых вод, идущих с полей в сторону реки Терсянка. Протяженность залитого участка около 200 метров. На данный момент там работают дорожные службы и представители МУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Согласно отчету управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области, по состоянию на 13 марта, в регионе временно ограничено движение для транспорта в двух населённых пунктов в — в селе Белые Ключи Калининского района и в поселке Речной Ровенского района. Сейчас в области действуют 10 лодочных переправ. Они организованы в трех муниципальных районах: в Аткарском — 2, в Петровском — 6, в Самойловском — 2.

Наибольший уровень подъема воды за сутки зафиксирован на реке Алай — 270 см.

Начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин отметил, что не смотря на фактор внезапности (ранняя весна сдвинула сроки начала движения паводковых вод почти на 3 недели), все работы проводятся в штатном режиме: спасатели доставляют воду и продукты питания на лодках. Продолжается эвакуация из затопленных районов, организованы лодочные переправы, ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Каких-то проблемных моментов не зарегистрировано.

Напомним, сегодня стало известно, что талые воды затапливают территории вдоль трассы на Саратов. Из-за этого в Уральске (Казахстан), который находится рядом с границей региона, объявлено чрезвычайное положение.

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